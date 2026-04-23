Kritisches Urteil für Anleger: Warum du auf Steuererstattungen hoffen kannst
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
2026 will das Bundesverfassungsgericht eines der wichtigsten Urteile überhaupt für Anleger fällen. Dabei geht es um die Verlustverechnung, und kippt die bisherige Regelung, kannst du Geld zurück bekommen.
Quelle: Adobe.com/Wolfilser
Seit Jahren ist in Deutschland strittig, ob du Aktienverluste steuerlich mit Gewinnen aus anderen Anlageklassen verrechnen darfst. Hast du beispielsweise mit Aktien Verluste und mit ETFs Gewinne erzielt, musst du deine ETF-Gewinne trotzdem voll versteuern. Die Verluste bei Aktien mindern deinen Gewinn also steuerlich nicht.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen von Experten
- Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar
- Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Drei Fragen an Bernecker 24.04.2026Berichtssaison: Worauf achten? Iran-Eskalation? Apple ohne Cook stark?heute, 10:00 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 23.04.2026Deutscher Leitindex verliert wieder – Infineon über 50 Eurogestern, 15:58 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista