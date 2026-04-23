Verlustverechnung bei Aktien

Kritisches Urteil für Anleger: Warum du auf Steuererstattungen hoffen kannst

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

2026 will das Bundesverfassungsgericht eines der wichtigsten Urteile überhaupt für Anleger fällen. Dabei geht es um die Verlustverechnung, und kippt die bisherige Regelung, kannst du Geld zurück bekommen.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
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Steuerakten sind zu sehen
Quelle: Adobe.com/Wolfilser

Seit Jahren ist in Deutschland strittig, ob du Aktienverluste steuerlich mit Gewinnen aus anderen Anlageklassen verrechnen darfst. Hast du beispielsweise mit Aktien Verluste und mit ETFs Gewinne erzielt, musst du deine ETF-Gewinne trotzdem voll versteuern. Die Verluste bei Aktien mindern deinen Gewinn also steuerlich nicht.

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