Laborausstatter Sartorius setzt Erholung fort - Prognose bestätigt

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Die jüngste Erholung beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius hat sich auch zum Jahresbeginn weiter fortgesetzt. In den ersten drei Monaten bis Ende März sei der Umsatz um 1,8 Prozent auf 899,1 Millionen Euro gestiegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Göttingen mit. Wechselkursbereinigt lag das Plus bei 7,5 Prozent.

Schub gab den Niedersachsen vor allem die stark steigende Nachfrage im wiederkehrenden Geschäft mit Verbrauchsmaterialien. "Wie erwartet verläuft das Geschäft mit Anlagen und Instrumenten weiterhin verhalten, sollte sich aber in den kommenden Quartalen dieses Übergangsjahres verbessern. Gleichzeitig verzeichnet die Laborsparte wieder Wachstum", sagte Konzernchef Michael Grosse laut Mitteilung.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg in den ersten drei Monaten konzernweit um 1,6 Prozent auf 267,3 Millionen Euro. Hier verfehlte der Konzern die Erwartungen, während er beim Umsatz mehr oder weniger eine Punktladung hinlegte. Die entsprechende Marge lag mit 29,7 Prozent einen Tick unter dem Vorjahr. Unter dem Strich verdiente Sartorius mit 56,2 Millionen Euro aber 16 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Manager Grosse bestätigte die Prognosen für das Gesamtjahr./tav/stk