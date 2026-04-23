Marine sieht sich für möglichen Minensuch-Einsatz gerüstet

KIEL (dpa-AFX) - Die Deutsche Marine ist nach Überzeugung ihres Inspekteurs, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, für einen möglichen Einsatz zur Minenräumung in der Straße von Hormus gerüstet. "Die Marine, das kann ich Ihnen versichern, wird bereit sein", sagte Kaack bei einer Informationsveranstaltung beim 3. Minensuchgeschwader in Kiel. Voraussetzung für einen Einsatz seien das Ende der Kampfhandlungen im Einsatzgebiet, ein Mandat und ein Parlamentsbeschluss.

Marine muss neu priorisieren

"Die Marine leistet viel mit der kleinsten Flotte aller Zeiten, die wir gerade von der Pike auf modernisieren", sagte der Inspekteur. Gleichzeitig müsse man manchmal mit dem Frust leben, dass Schiffe nicht vom Fließband kommen. "Alles, was wir haben, ist im Einsatz. Wir liefern verlässlich und professionell", sagte Kaack und fügte hinzu: "Wir werden angesichts der aktuellen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten neu und klug priorisieren müssen."

Vorbereitungen für möglichen Einsatz laufen

Aktuell bereiten sich die Besatzungen des 3. Minensuchgeschwaders nach Angaben der Kommandeurin, Fregattenkapitän Inka von Puttkamer, auf einen möglichen Einsatz vor. "Wir haben Soldaten, die immer in hoher Einsatzbereitschaft sind. Aber natürlich muss man auch darüber sprechen, dass man sich auf ein bestimmtes Seegebiet anders vorbereitet als auf Nord- und Ostsee." Die Stimmung unter den Besatzungen sei gut und motiviert./moe/DP/nas