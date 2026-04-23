Nokias KI-Geschäft brummt - Wachstumsziele angehoben

Frankfurt, 23. ⁠Apr (Reuters) - Ein wachsendes Geschäft mit Cloud-Anbietern und KI-Entwicklern gibt Nokia Rückenwind. Er beobachte eine zunehmende Nachfrage in diesem Bereich, betonte Justin Hotard, der Chef des finnischen Netzwerk-Ausrüsters, ‌am Donnerstag. Daher hebe er die Wachstumsziele für Umsätze mit dieser Kundengruppe an. Er erwarte bis 2028 ein ⁠jährliches ⁠Plus von 27 statt 16 Prozent.

Im abgelaufenen Quartal stiegen die Erlöse mit Cloud- und KI-Kunden um knapp die Hälfte und machten inzwischen acht Prozent des Konzernumsatzes von 4,5 Milliarden Euro aus, fügte Hotard hinzu. ‌Diese Abnehmer hätten zudem neue Aufträge ‌im Volumen von einer Milliarde Euro erteilt.

Nokia ist nach der milliardenschweren Übernahme des US-Wettbewerbers Infinera zum weltweit zweitgrößten Anbieter ⁠von Glasfaser-Netzwerken aufgestiegen. Rechenzentren benötigen diese schnellen Leitungen für ‌den Datenaustausch. Derzeit werden weltweit ⁠zahlreiche neue Serverfarmen gebaut, um dem steigenden Bedarf an Rechenpower für Künstliche Intelligenz (KI) gerecht zu werden.

Das Kerngeschäft mit Komponenten für Mobilfunknetze habe sich solide ‌entwickelt, sagte Hotard weiter. ⁠Hier seien die Umsätze währungsbereinigt ⁠um drei Prozent auf 2,5 Milliarden Euro gestiegen. Der operative Gewinn habe um etwa 68 Prozent auf 222 Millionen Euro zugelegt. Auf Konzernebene sei das Betriebsergebnis überraschend deutlich um 54 Prozent auf 281 Millionen Euro gewachsen.

(Bericht von Hakan Ersen; unter Mitarbeit von Gianluca Lo Nostro, Agnieszka Olenska. Redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)