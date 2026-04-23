OMV setzt nach Streit mit Behörden Spritpreisbremse nun voll um

Wien, 23. ⁠Apr (Reuters) - Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV gibt im Streit um die staatliche Spritpreisbremse die vorgeschriebene Margenkürzung nun vollständig weiter. Dies teilte die Regulierungsbehörde E-Control am Donnerstag mit. Zuvor hatte der teilstaatliche Konzern die Vorgaben nicht in ‌vollem Umfang umgesetzt, woraufhin das Wirtschaftsministerium eine Prüfung durch die Behörde veranlasste.

"Klar ist: Die vollen fünf Cent aus der Margendämpfung müssen weitergegeben ⁠werden – das ⁠hat die E-Control eindeutig klargestellt", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Die OMV erklärte ihrerseits, die Maßnahmen seit Inkrafttreten der Verordnung vollumfänglich umzusetzen. Man habe inzwischen ein "gemeinsames Verständnis" mit der E-Control über die Details der Anwendung erreicht.

Der Klärung waren intensive Gespräche vorausgegangen. Zuvor hatte die OMV in einem ‌Brief an ihre Großhandelskunden darauf hingewiesen, die Kürzung ‌von fünf Cent bei Diesel nicht vollständig weitergeben zu können. Der Konzern verwies dabei auf Herausforderungen bei der Beschaffung von importiertem Diesel. Das Wirtschaftsministerium hatte daraufhin ⁠die E-Control eingeschaltet. "Die Situation hat sich relativ rasch geklärt", erklärten die Vorstände ‌der E-Control. "Auch der Diesel-Handel genießt durchgehend ⁠die volle Margenreduktion von fünf Cent pro Liter." Die OMV habe ihre Handelskunden bereits in einem neuen Schreiben informiert.

Hintergrund ist die Reaktion der Regierung auf einen durch den Iran-Krieg ausgelösten Anstieg ‌der Ölpreise. Die seit Anfang April ⁠geltende Spritpreisbremse soll die Preise an ⁠den Tankstellen um insgesamt zehn Cent je Liter senken. Fünf Cent davon entfallen auf eine Senkung der Mineralölsteuer, weitere fünf Cent sollen durch eine verpflichtende Begrenzung der Gewinnmargen bei Unternehmen wie der OMV erzielt werden. Analysen der E-Control zufolge zeigt die Maßnahme Wirkung: Die Preise an den betroffenen Tankstellen lagen zuletzt im Schnitt um 13 Cent je Liter niedriger als vor Beginn der Verordnung.

(Bericht von Francois Murphy ⁠und Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)