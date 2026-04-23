Operatives Momentum setzt sich 2026 fort

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Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Operatives Momentum setzt sich 2026 fort

23.04.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

  • Operative Verbesserung: EBIT-Marge auf 13,0% erhöht
  • Konzerngewinn: CHF 262 Mio., auf 10,1% des Umsatzes erhöht
  • Geldfluss aus Geschäftstätigkeit: CHF 532 Mio. gehalten
  • Fremdwährungseffekte: stark negativ
  • Ausblick 2026: bestätigt

Im ersten Quartal 2026 erzielte Schindler einen Auftragseingang von CHF 2 826 Mio. und einen Umsatz von CHF 2 593 Mio., was einem Wachstum in Lokalwährungen von 2,8% bzw. 1,7% entspricht. Das Betriebsergebnis stieg auf CHF 337 Mio., was einer EBIT-Marge von 13,0% entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 13,2%. Der Konzerngewinn erhöhte sich auf CHF 262 Mio., die Konzerngewinnmarge lag bei 10,1%. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit betrug CHF 532 Mio.

Über Schindler
Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 67 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.

Mehr Informationen
Katherine Lee | Head of External Communications
Phone +41 41 445 36 11 | Mobile +41 79 712 94 99
katherine.lee@schindler.com

Lars Brorson | Head of Investor Relations
Phone +41 414 45 40 36 | Mobile +41 79 543 38 74
lars.brorson@schindler.com

Schindler Management AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Schweiz

Tel. +41 41 445 32 32
corporate.communications@schindler.com
group.schindler.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Schindler Holding AG
Zugerstrasse 13
6060 Ebikon
Schweiz
Telefon:+41414453060
E-Mail:corporate.communications@schindler.com
Internet:www.schindler.com
ISIN:CH0024638212, CH0024638196
Valorennummer:002463821
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2313478
Ende der MitteilungEQS News-Service

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