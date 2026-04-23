Operatives Momentum setzt sich 2026 fort
Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Operatives Momentum setzt sich 2026 fort
23.04.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
- Operative Verbesserung: EBIT-Marge auf 13,0% erhöht
- Konzerngewinn: CHF 262 Mio., auf 10,1% des Umsatzes erhöht
- Geldfluss aus Geschäftstätigkeit: CHF 532 Mio. gehalten
- Fremdwährungseffekte: stark negativ
- Ausblick 2026: bestätigt
Im ersten Quartal 2026 erzielte Schindler einen Auftragseingang von CHF 2 826 Mio. und einen Umsatz von CHF 2 593 Mio., was einem Wachstum in Lokalwährungen von 2,8% bzw. 1,7% entspricht. Das Betriebsergebnis stieg auf CHF 337 Mio., was einer EBIT-Marge von 13,0% entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 13,2%. Der Konzerngewinn erhöhte sich auf CHF 262 Mio., die Konzerngewinnmarge lag bei 10,1%. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit betrug CHF 532 Mio.
Über Schindler
Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 67 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.
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