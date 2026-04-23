Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^ Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH 23.04.2026 / 10:43 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V. Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 23.04.2026 Target price: 5,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00. Zusammenfassung: Das vorläufige EBITDA von ad pepper media (APM) im ersten Quartal 2026 lag mit EUR1,5 Mio. um 12% über unserer Prognose. Die EBITDA-Guidance für 2026 von

EUR6,5 Mio. bis EUR7,5 Mio. entspricht unserer Schätzung von EUR7,5 Mio. Auch wenn

eine anhaltende Schließung der Straße von Hormus uns im Laufe des Jahres möglicherweise zu einer Senkung unserer Prognose für 2026 veranlassen könnte, bleiben die zugrunde liegenden Ertragstreiber (akquisitionsbedingtes Gewinnwachstum, weitere Übernahmen, Internationalisierung, internes Cross- und Upselling sowie technologiebedingte Kosteneinsparungen) weiterhin bestehen. Die Zahlen für das erste Quartal 2026 beinhalten solute und Checkout Charlie, jedoch nicht die im letzten Jahr veräußerte Tochter ad agents. Sie vermitteln somit ein sehr genaues Bild der neuen ad pepper media Gruppe und ihres plattformbasierten Geschäftsmodells für digitales Performance-Marketing. Nicht umsonst markieren sie das beste erste Quartal in der Unternehmensgeschichte. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR5. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 77%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f6a01f1568d12afc9adfc05773adb74c Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=ef26b492-3eef-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2313826 23.04.2026 CET/CEST °