Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

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Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin
Equity Research GmbH

23.04.2026 / 10:43 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media
International N.V.

     Company Name:            ad pepper media International N.V.
     ISIN:                    NL0000238145

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    23.04.2026
     Target price:            5,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media
International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten
von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel
von EUR 5,00.

Zusammenfassung:
Das vorläufige EBITDA von ad pepper media (APM) im ersten Quartal 2026 lag
mit EUR1,5 Mio. um 12% über unserer Prognose. Die EBITDA-Guidance für 2026 von

EUR6,5 Mio. bis EUR7,5 Mio. entspricht unserer Schätzung von EUR7,5 Mio. Auch wenn

eine anhaltende Schließung der Straße von Hormus uns im Laufe des Jahres
möglicherweise zu einer Senkung unserer Prognose für 2026 veranlassen
könnte, bleiben die zugrunde liegenden Ertragstreiber (akquisitionsbedingtes
Gewinnwachstum, weitere Übernahmen, Internationalisierung, internes Cross-
und Upselling sowie technologiebedingte Kosteneinsparungen) weiterhin
bestehen. Die Zahlen für das erste Quartal 2026 beinhalten solute und
Checkout Charlie, jedoch nicht die im letzten Jahr veräußerte Tochter ad
agents. Sie vermitteln somit ein sehr genaues Bild der neuen ad pepper media
Gruppe und ihres plattformbasierten Geschäftsmodells für digitales
Performance-Marketing. Nicht umsonst markieren sie das beste erste Quartal
in der Unternehmensgeschichte. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein
unverändertes Kursziel von EUR5. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
(Aufwärtspotenzial: 77%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f6a01f1568d12afc9adfc05773adb74c

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=ef26b492-3eef-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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2313826 23.04.2026 CET/CEST

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