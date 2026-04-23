Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN

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Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG

23.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG

     Unternehmen:               NanoRepro AG
     ISIN:                      DE0006577109

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                KAUFEN
     Kursziel:                  EUR 4.3
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Sarah Hellemann

NanoRepro erhöht seinen Anteil an Deutsche Kosmetikwerke AG

Gestern gab NanoRepro neben dem vorläufigen Gesamtjahresumsatz auch eine
Erhöhung der direkten Beteiligung an DKW bekannt. Im Detail:

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Aufbau einer starken
Multi-Brand-Plattform. NanoRepro hat seinen direkten Aktienanteil an DKW von
11,01% auf 22,7% der Stimmrechte erhöht. Indirekt hält sie über ihre
Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG weitere 21,03% der
DKW-Stimmrechte. Mit der Aufstockung der Beteiligung hält NanoRepro nun
43,7% an DKW. Dies ist aus unserer Sicht eine erfreuliche Entwicklung. Sie
stärkt die Bindung der auf Hautpflege für sportlich Aktive spezialisierten
Marke newkee an Nano Repro. Für newkee wird bis zum GJ28e ein CAGR von 12,2%
(eNuW) prognostiziert. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte die Beteiligung
auf eine Mehrheitsbeteiligung aufgestockt werden, um eine noch engere
Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Zusätzlich wurden die vorläufigen Umsatzzahlen für das GJ25 veröffentlicht:

Schnelltestsets und Premium-Nährstoffelixiere lagen mit EUR 4,3 Mio. (eNuW: EUR
4,7 Mio.) um 3,1 % yoy und unter den Erwartungen. Premium-Nährstoffelixiere
machten EUR 0,5 Mio. aus (eNuW: EUR 0,5 Mio.). Dies bedeutet einen Rückgang von
23 % yoy, wie im Vorfeld des Rebrandings in Phlas und des Übergangs hyped
about science erwartet. Die Schnelltests haben sich gegenüber einer
vorübergehenden Nachfrageschwäche in Deutschland und Österreich als
resilient erwiesen und blieben in etwa auf Vorjahresniveau mit EUR 3,8 Mio.
(eNuW: EUR 4,3 Mio.).

Hautpflegeprodukte für Kinder und Erwachsene unter PAEDIPROTECT erzielten
einen Umsatz von EUR 11,7 Mio. (eNuW: EUR 11,7 Mio.). Dank der starken
Positionierung und des bekannten Namens stieg der Umsatz um 1,7% yoy, trotz
der Schwäche bei den Einzelhandelsumsätze im H2. Die Paedi Protect AG wird
erstmals im Geschäftsbericht des GJ25 konsolidiert werden.

Nicht-konsolidierte Umsätze aus Beteiligungen: DKW/newkee steigerte den
Umsatz mit Hautpflegeprodukten für Sportler und Outdoor-Enthusiasten um 37%
yoy auf EUR 2,6 Mio. (eNuW: EUR 2,5 Mio.). Dies verdeutlicht die hohe
Attraktivität der authentischen Gründungsgeschichte der Marke mit Angelique
Kerber und Manuel Neuer, die Vorteile der speziell auf sportspezifische
dermatologische Herausforderungen abgestimmten Produktformeln, das klare,
moderne und geschlechtsneutrale Markendesign sowie die wettbewerbsfähige
Preisgestaltung. Die hyped about science lieferte erste Umsätze und damit
ein positives Signal. Da sich das Unternehmen noch in einem frühen
Entwicklungsstadium befindet und genaue Zahlen nicht veröffentlicht wurden,
gehen wir davon aus, dass diese eher gering ausfielen.

Der konsolidierte vorläufige Gesamtumsatz von 16 Mio. EUR übertrifft die
GJ25-Prognose von EUR 13-15 Mio. Wir sehen dies als solide Basis für die
zukünftige Entwicklung. Der strategische Fokus wurde geschärft und weitere
Wachstumsinitiativen wurden vorbereitet. Im GJ26e erwarten wir weiterhin
einen Umsatz von EUR 17,6 Mio. (eNuW) und ein EBITDA von EUR -0,1 Mio. (eNuW).
Im Juni 2026 sollten neue Prognosewerte veröffentlicht werden. Die Erhöhung
der Beteiligung an DKW/newkee ist für uns eine positive Entwicklung. KAUFEN
mit einem Kursziel von EUR 4,3.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ea060283092fa9dbb052a22d2a2060e5
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://www.nuways-ag.com/research-feed

Kontakt für Rückfragen:
NuWays AG - Equity Research
Web: www.nuways-ag.com
Email: research@nuways-ag.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag
Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany
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Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte.
Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben
analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
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https://eqs-news.com/?origin_id=a6bd027b-3edd-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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