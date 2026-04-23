Porsche streicht Mitarbeiterprämie nach Krisenjahr

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
Artikel teilen:

STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen der schlechten Jahreszahlen erhalten die Mitarbeiter des Sportwagenbauers Porsche keine Prämie. "Aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens wird es für das Geschäftsjahr 2025 keine freiwillige Sonderzahlung geben", teilte ein Konzernsprecher in Stuttgart mit./jwe/DP/jha

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Porsche AG Vz.
Porsche Automobil Holding

Das könnte dich auch interessieren

Quartalsbericht veröffentlicht
Tesla sieht baldige EU-Zulassung für neues Assistenzsystemheute, 04:24 Uhr · dpa-AFX
Tesla sieht baldige EU-Zulassung für neues Assistenzsystem
Automobilindustrie
VW-Chef stellt weiteren Kapazitätsabbau in Aussicht21. Apr. · Reuters
VW-Chef stellt weiteren Kapazitätsabbau in Aussicht
Schwieriges Marktumfeld
VW-Chef will Produktionskapazität um weitere Million senken21. Apr. · dpa-AFX
VW-Chef will Produktionskapazität um weitere Million senken
Tesla mit mehr Umsatz und Gewinngestern, 20:31 Uhr · dpa-AFX
Tesla mit mehr Umsatz und Gewinn
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Verluste mit Aktien
Wann du auf Steuererstattungen hoffen kannstheute, 07:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die VW-Aktie steht vor der nächsten großen Bewegunggestern, 13:25 Uhr · onvista
Möglicher Deal
Fusion mit T-Mobile US? Was T-Aktionäre wissen müssengestern, 13:09 Uhr · onvista
Alle Premium-News