Pressestimme: 'Die Glocke' zu Zustand der Regierung

dpa-AFX · Uhr
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OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Zustand der Regierung:

"Vorhersehbar ist in dieser Regierung nur noch eines: Streit. Schwarz-Rot hätte aus dem krachenden Scheitern der Ampel die Lehre ziehen müssen, dass öffentlicher Zwist und Opposition in der Koalition fatal sind. Diese Art von Politik ist so ernüchternd wie ermüdend. Statt hinter verschlossenen Türen gemeinsam Reformen zu erarbeiten, werden in immer kürzerer Taktung nicht abgestimmte Ideen auf den Markt geworfen, die auf erbitterten Widerstand der jeweils anderen Seite stoßen.(.) Eine zweite Chance, Reformfähigkeit zu beweisen, wird Schwarz-Rot nicht bekommen."/yyzz/DP/he

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