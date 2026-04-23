Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Bundeswehr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Bundeswehr:

"Entscheidend ist freilich, dass bei jedem Aggressor die Botschaft ankommt: Niemand kann es wagen, Deutschland anzugreifen. Das muss jetzt schon klar kommuniziert werden. Der Inspekteur des Heeres, Christian Freuding, hat das begriffen: "Wir sind bereit für den "fight tonight", sagte er schon im November dieser Zeitung. Diese Deutlichkeit lässt Pistorius (.) vermissen. In einer Zeit, in der wir keine Zeit haben, hat er sich viel Zeit gelassen - und herausgekommen ist nicht viel. Wer es zu einer Art Mantra erhoben hat, dass Putin spätestens bis zum Jahr 2029 in der Lage sein werde, die NATO anzugreifen, der sollte seine eigenen Pläne nicht zu weit in die Zeit danach strecken. An die 500 000 Soldaten sollten nicht erst in zehn Jahren einsatzbereit sein. Das Potential ist da - personell und technologisch."/DP/jha