Pressestimme: 'Handelsblatt' zu OECD/Deutschland/Belastungen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu OECD/Deutschland/Belastungen:

"Bisher galt Deutschland insbesondere bei Singles, die rund die Hälfte ihres Einkommens abtreten müssen, als Hochbelastungsland. Mittlerweile gilt das auch für Familien. Grund dafür sind vor allem die Sozialabgaben, die in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind - und die noch weiter zulegen werden, wenn die schwarz-rote Koalition nicht entschlossen gegensteuert. Insofern kommt die neue OECD-Erhebung genau zur richtigen Zeit. Sie ist eine 670 Seiten starke Mahnung an Union und SPD: Auch wenn es unangenehme Entscheidungen verlangt, müssen sie die Sozialsysteme sanieren. Denn die Sozialversicherungsbeiträge belasten gerade Geringverdiener stark. Und die Koalitionsparteien müssen eine mutige Steuerreform anpacken."/DP/jha