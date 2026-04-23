Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Verteidigungskonzept

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Verteidigungskonzept:

"Zum Glück muss niemand befürchten, dass Deutschland einen Angriffskrieg oder Überfall - auf wen auch immer - plant. (...) Mit unseren europäischen Nachbarn, ob Frankreich, Polen oder anderen, verstehen wir uns so gut wie nie zuvor in der Geschichte. Deswegen kann man sich, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, unmissverständlich für einen effektiven und der Lage angemessenen Ausbau der Bundeswehr aussprechen. Wir wollen nur so wehrhaft sein, dass wir selbst nicht zum Opfer eines Aggressors werden. Wer könnte dagegen ernsthaft etwas einzuwenden haben?"/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Gesamtwirtschaftlichen Lage
Bundesregierung halbiert wegen Iran-Krieg Konjunkturprognosegestern, 12:24 Uhr · dpa-AFX
Bundesregierung halbiert wegen Iran-Krieg Konjunkturprognose
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Die VW-Aktie steht vor der nächsten großen Bewegunggestern, 13:25 Uhr · onvista
Möglicher Deal
Fusion mit T-Mobile US? Was T-Aktionäre wissen müssengestern, 13:09 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Alle Premium-News