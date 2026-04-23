Renault steigert Umsatz trotz Problemen bei Dacia

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der Autobauer Renault hat im dritten Quartal trotz Logistikproblemen bei der Marke Dacia den Umsatz gesteigert. Ein besseres Finanzdienstleistungsgeschäft glich dabei Rückgänge bei den Dacia-Zulassungen aus. Der Konzernumsatz stieg um 7,8 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro, wie der Rivale von Volkswagen und Stellantis am Donnerstag mitteilte.

Renault bekräftigte sein Ziel für das Gesamtjahr, eine operative Marge von rund 5,5 Prozent zu erreichen. Der Konzern verweist dabei auf ein gut gefülltes Auftragsbuch und einen Anstieg der Verkäufe von Elektroautos. Im ersten Quartal gingen die Zulassungen des Konzerns allerdings um 3,3 Prozent zurück, nachdem Logistikprobleme und schlechtes Wetter in der Straße von Gibraltar insbesondere Dacia ausgebremst hatten. Im März habe bei Dacia aber wieder eine Erholung eingesetzt. Auch aggressive Preissetzung von Wettbewerbern wie Stellantis belastete./err/stk