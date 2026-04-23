RTL und Sky kooperieren vor allem im Fußball

BRÜSSEL/KÖLN (dpa-AFX) - Nach der genehmigten Übernahme des Pay-TV-Senders Sky durch die RTL Group hat RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter erste Pläne für die Sportberichterstattung genannt. Gut zehn Monate nach der Ankündigung des Übernahmeplans hatte die EU-Kommission uneingeschränkt grünes Licht für das Geschäft gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird für den 1. Juni 2026 erwartet.

Es würden "mehr Spiele der 1. und 2. Bundesliga als jemals zuvor im Free-TV bei RTL" ausgestrahlt, kündigte Schmitter im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. Jeder solle die Chance haben, ein attraktives Spiel zu sehen. "Wir werden versuchen, aus dem Rechtepaket das Maximum für die Fans herauszuholen."

Der Bezahlsender Sky habe in seinem Portfolio alle 63 Spiele im DFB-Pokal. "Wir planen, dass diese Spiele zukünftig auch auf RTL+ zu sehen sind. Damit kann auch ein RTL+-Abonnent den kompletten DFB-Pokal verfolgen", meinte der CEO von RTL "So erreichen wir auch unser Publikum in kleineren Städten und Orten, wo ein DFB-Pokalspiel ein ganz besonderes Highlight ist."

Sky bekommt wieder Europapokal

Umgekehrt sei RTL+ aktuell die Heimat der Europa League. "Künftig sollen diese internationalen Topspiele auch auf Sky laufen. So wird der Donnerstag zu einem Fußballtag für alle und der Sky-Kunde bekommt ohne Aufpreis ein breiteres Angebot", sagte Schmitter.

Die Rechte an der Europa League und der Conference League liegen nur noch bis 2027 bei der RTL-Gruppe. Dafür wird der Kölner Sender in den vier Spielzeiten von 2026/27 bis 2029/30 15 Spiele des DFB-Pokals im Free-TV präsentieren.

Insgesamt hatte die RTL-Gruppe zuletzt ihr Sportangebot ausgebaut. Von der Deutschen Fußball Liga erwarb sie unter anderem die Spitzenspiele der 2. Bundesliga am Samstagabend. Zum Fußball-Angebot von RTL gehören zudem Live-Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Sky-Schwerpunkt auf Sport

Der Schwerpunkt bei Sky liegt seit seiner Gründung auf dem Sport, vor allem dem Fußball. Intern gelten rund 80 Prozent der Abonnenten als Sport-Kunden. Die wichtigsten Sportrechte von Sky sind die Freitags- und Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga sowie die gesamte 2. Bundesliga. Zu den wichtigen Rechten gehören außerdem die englische Premier League, die Formel 1 und Tennis.

RTL und Sky haben in den vergangenen Jahren häufiger Rechte ausgetauscht. So durfte RTL zuletzt sieben Rennen der Formel 1 im Free-TV zeigen. Für die laufende Saison der wichtigsten Motorsport-Serie gab es bisher keine Einigung zwischen den beiden Sendern./svv/DP/stk