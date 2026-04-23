SAP-Aktie steigt nachbörslich deutlich

SAP hat heute nach Börsenschluss in den USA seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Der im Dax notierte Software-Konzern setzte demnach in den drei Monaten des Jahres sechs Prozent mehr um als im ersten Quartal 2025: 9,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis steigerten die Walldorfer um 17 Prozent auf gut 2,7 Milliarden Euro.

SAP-Chef Christian Klein sprach von einem "starken Start ins Jahr". SAP wachse stärker als der Markt und gewinne Marktanteile hinzu. Finanz-Chef Dominik Asam ergänzte, der Konzern halte seine Profitabilität aufrecht, während er durch ein "zunehmend komplexes und unsicheres Umfeld" navigiere.

Unter dem Strich blieben im ersten Quartal 1,66 Euro Reingewinn je Aktie hängen, ein Zuwachs von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

An der Börse kamen die Zahlen gut an: Im nachbörslichen US-Handel stieg der Kurs bis auf knapp 179 Dollar (rund 153 Euro), nachdem die Aktie den regulären US-Handel noch mit klaren Verlusten bei 163 Dollar beendet hatte.

An der deutschen Leitbörse Xetra hatte die Aktie heute ebenfalls knapp sechs Prozent auf 140,70 Euro eingebüßt. Diese Verluste wären – haben die nachbörslichen US-Kursbewegungen Bestand – wieder komplett egalisiert.