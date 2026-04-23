Quartalszahlen 01/26

SAP-Aktie steigt nachbörslich deutlich

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Quelle: Dennis Diatel/Shutterstock.com

SAP hat heute nach Börsenschluss in den USA seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Der im Dax notierte Software-Konzern setzte demnach in den drei Monaten des Jahres sechs Prozent mehr um als im ersten Quartal 2025: 9,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis steigerten die Walldorfer um 17 Prozent auf gut 2,7 Milliarden Euro.

Christian Klein Spitzenreiter
Chefs der Dax-Konzerne verdienen deutlich mehr19.04.2026 · 15:03 Uhr · dpa-AFX
Chefs der Dax-Konzerne verdienen deutlich mehr

SAP-Chef Christian Klein sprach von einem "starken Start ins Jahr". SAP wachse stärker als der Markt und gewinne Marktanteile hinzu. Finanz-Chef Dominik Asam ergänzte, der Konzern halte seine Profitabilität aufrecht, während er durch ein "zunehmend komplexes und unsicheres Umfeld" navigiere.

Unter dem Strich blieben im ersten Quartal 1,66 Euro Reingewinn je Aktie hängen, ein Zuwachs von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

An der Börse kamen die Zahlen gut an: Im nachbörslichen US-Handel stieg der Kurs bis auf knapp 179 Dollar (rund 153 Euro), nachdem die Aktie den regulären US-Handel noch mit klaren Verlusten bei 163 Dollar beendet hatte.

An der deutschen Leitbörse Xetra hatte die Aktie heute ebenfalls knapp sechs Prozent auf 140,70 Euro eingebüßt. Diese Verluste wären – haben die nachbörslichen US-Kursbewegungen Bestand – wieder komplett egalisiert.

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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen bei der SAP-Aktie ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (UQ7HCM) von UBS investieren. Der Hebel liegt bei 9,91 (Stand: 23.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 132,17 Euro bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen bei der SAP-Aktie ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (WA0RAB) von UBS investieren. Der Hebel liegt bei 6,31 (Stand: 23.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 160,73 Euro bei unbegrenzter Laufzeit.

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