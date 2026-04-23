Schweizer Politiker wollen UBS bei Kapitalregeln beispringen

Zürich, 23. Apr (Reuters) - ⁠Die Schweizer Regierung muss sich mit der geplanten Verschärfung der Kapitalanforderungen für die Großbank UBS auf Gegenwind im Parlament einstellen. Vor allem Abgeordnete aus dem rechten Lager und der politischen Mitte dürften sich weiter für die UBS ins Zeug legen. "Der Vorschlag des Bundesrats schießt über das Ziel hinaus", sagte Hannes Germann von der rechtskonservativen ‌Schweizerischen Volkspartei (SVP) zur Nachrichtenagentur Reuters. Er befürchte, dass der Vorschlag die einzige international tätige Schweizer Großbank schwäche und dies dem ganzen Land schaden würde. "Wir wollen am Schluss eine Vorlage haben, die auch die ⁠Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes ⁠im Auge behält."

Am Vortag präsentierte Finanzministerin Karin Keller-Sutter einen Vorschlag, der den Vermögensverwaltungsriesen zwingen könnte, das harte Kernkapital (CET1) um rund 20 Milliarden Dollar aufzustocken. Der Druck aus der Wirtschaft, von Kantonen und Abgeordneten führte dazu, dass die Regierung die ursprünglich im Juni 2025 genannten bis zu 26 Milliarden Dollar reduzierte. Die UBS lehnt aber auch den neuen Vorschlag als "extrem" ab.

Voraussichtlich Anfang Mai beschäftigt sich ein Ausschuss mit ‌den Regierungsplänen, im Sommer dürfte es dann zu einer Debatte ‌im Plenum kommen. "Wir werden im Parlament nachbessern müssen", sagte Thierry Burkart von der liberalen FDP. Er wolle einen in den Grundzügen bereits im Dezember veröffentlichten Vorschlag ins Parlament tragen, der für die UBS vorteilhafter sei. Das Kernstück ⁠sieht dabei vor, dass die UBS einen Teil des zusätzlichen Kapitals über sogenannte AT1-Anleihen bereitstellen darf. Eine Unterlegung ‌mit den hochverzinslichen Anleihen, die in einer Krise ⁠in Eigenkapital umgewandelt oder abgeschrieben werden können, ist für die Bank deutlich günstiger als eine Unterlegung mit CET1.

Die Regierung will von dem Vorschlag nichts wissen. "Man kann nicht genau voraussehen, wie eine nächste Krise aussehen wird", sagte Keller-Sutter am Mittwoch. "Klar ist aber: Die harte Währung bei einer ‌Krise ist das harte Eigenkapital." Auch Wissenschaftler sind skeptisch.

Germann ⁠plädiert dafür, dass die UBS ihre Auslandsbeteiligungen ⁠nicht, wie von der Regierung geplant, zu 100 Prozent mit Kernkapital unterlegen muss, sondern nur mit 75 oder 80 Prozent. Ein Teil davon könnte wie bei Burkarts Vorschlag in AT1-Anleihen aufgebracht werden. Zudem sollte die Bank Zeit haben, das Kapital über zehn Jahre statt über sieben Jahre aufzubauen, so der Vertreter der größten Schweizer Partei. "Der Bundesrat schlägt mit überrissenen Kapitalanforderungen einen internationalen Sololauf vor." Prüfenswert wäre für ihn dagegen, die UBS zu veranlassen, das Schweizer Geschäft abzutrennen oder das Investmentbanking zu schrumpfen. Ganz anders beurteilt die andere Seite des politischen Spektrums die Regierungspläne. So wollen die Sozialdemokraten die ⁠UBS noch enger an die Kandarre nehmen als der Bundesrat.

(Bericht von Oliver Hirt und Dave Graham. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)