Siemens Energy - Absolutes Lieblingssetup!

Dank der fulminanten Rally der letzten Jahre ist die Aktie von Siemens Energy mittlerweile die am viertstärksten gewichtete innerhalb des DAX®. Der absolute Momentumwert könnte jetzt die Haussebewegung der letzten Jahre nochmals fortsetzen, denn es liegt eines unserer absoluten Lieblingssetups vor. Dieses kombiniert die relative Stärke nach Levy mit charttechnischen Konsolidierungsformationen. Während erstere für Engagements in Trendrichtung sorgt, signalisiert der Abschluss eines Konsolidierungsmusters, dass der zugrunde liegende Basisaufwärtstrend auch kurzfristig wieder Fahrt aufnimmt. Im konkreten Fall geht deshalb der Blick auf die Schiebezone seit Anfang Februar: Gelingt mit einem nachhaltigen Spurt über die Hochs bei 171,65/173,92 EUR der Ausbruch, dann entsteht nochmals ein prozyklisches Kaufsignal (siehe Chart) – und zwar eines mit doppeltem Rückenwind. Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotential von 40 EUR. Als Stop-Loss bietet sich die runde 150er Marke an, deren Bedeutung durch die große Aufwärtskurslücke im Tagesbereich bei 161,24/150,82 EUR untermauert wird.

Siemens Energy (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Siemens Energy

Quelle: LSEG, tradesignal²

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