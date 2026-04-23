Siemens Energy hebt Jahresprognose an - starke Marktnachfrage

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Erneuerbare Energien
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy wird nach der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und der starken Marktnachfrage optimistischer für das Gesamtjahr. Der um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigte Umsatz werde 2026 um 14 bis 16 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Bisher war Siemens Energy von 11 bis 13 Prozent ausgegangen. Die Ergebnis-Marge vor Sondereffekten dürfte 10 bis 12 Prozent erreichen (bisher: 9 bis 11). Beim Gewinn nach Steuern werden nun rund vier Milliarden Euro angepeilt, gegen drei bis vier zuvor. Der Free Cashflow vor Steuern soll bei rund acht Milliarden Euro liegen. Hier hatte der Konzern bisher vier bis fünf Milliarden anvisiert.

Die Siemens-Energy-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent zu./he/jha/

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