Starker Franken drückt Roche-Umsatz

Frankfurt/Zürich, 23. Apr (Reuters) - ⁠Der starke Franken hat beim Pharmakonzern Roche im ersten Quartal für einen Umsatzrückgang gesorgt. Die Erlöse sanken um fünf Prozent auf 14,72 Milliarden Franken, wie das Basler Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt verzeichnete Roche jedoch ein Plus von sechs Prozent und bestätigte die Jahresprognose für 2026. Konzernchef Thomas Schinecker zeigte sich mit Blick auf die gut gefüllte Medikamenten-Pipeline optimistisch: "Wir sehen keine Situation, in der wir ‌jemals in eine Phase des Rückgangs geraten werden", sagte er in einer Telefonkonferenz. "Wir können unsere Wachstumsdynamik in der Zukunft fortsetzen."

Der Gegenwind durch Wechselkurse dürfte sich laut Schinecker im Jahresverlauf deutlich abschwächen. Das erste Quartal habe die stärksten Auswirkungen gezeigt, ⁠erklärte er. Bereits ⁠im zweiten Quartal werde sich die Lage signifikant verbessern, für die zweite Jahreshälfte rechne er auf dem aktuellen Kursniveau mit keinem negativen Währungseffekt mehr. Zudem verfüge Roche über eine natürliche Absicherung: Zwar stammten rund 45 Prozent der Umsätze aus den USA, gleichzeitig seien aber auch die meisten Schulden in US-Dollar notiert. Auch die Ausgaben für Übernahmen und Lizenzen fielen vorwiegend in den USA an.

AUFHOLJAGD BEI ABNEHMSPRITZEN

Die Erlöse im Pharmageschäft stiegen zum Jahresauftakt währungsbereinigt um sieben Prozent. Medikamente wie das Asthmamittel Xolair ‌und das Bluterpräparat Hemlibra zählten zu den Wachstumstreibern. Zugleich schreitet die Entwicklung neuer ‌Medikamente voran. Im Gegensatz zu einigen Konkurrenten stehe Roche vor keiner "Patentklippe", betonte Schinecker. Bis Ende des Jahrzehnts könnten 19 neue Arzneien auf den Markt kommen. Daher bestehe kein Druck für teure Mega-Übernahmen. Roche wolle bei gezielten Zukäufen im Volumen von vier bis fünf Milliarden Dollar ⁠pro Jahr bleiben.

Auch bei Medikamenten gegen Fettleibigkeit beschleunigt das Unternehmen die Entwicklung. Roche will in dem von Novo Nordisk und ‌Eli Lilly dominierten Markt aufholen und peilt Schinecker zufolge mindestens einen ⁠Platz unter den Top Drei an. Zwar hatten Daten zum Wirkstoff Petrelintide, den Roche in einer bis zu 5,3 Milliarden Dollar schweren Partnerschaft mit der dänischen Zealand Pharma entwickelt, Investoren im März wegen eines geringer als erhofften Gewichtsverlusts enttäuscht. Schinecker betonte jedoch, dass das Mittel dank seiner hohen Verträglichkeit wettbewerbsfähig bleibe.

In der Diagnostiksparte wuchs der ‌Umsatz währungsbereinigt um drei Prozent. Die Belastungen durch Preisreformen im ⁠chinesischen Gesundheitswesen schwächten sich dabei ab. Der Umsatzrückgang in ⁠China habe im ersten Quartal nur noch im niedrigen zweistelligen Prozentbereich gelegen, nachdem das Geschäft dort im Vorjahr noch um rund 27 Prozent eingebrochen sei, sagte Schinecker. Er rechne damit, dass das zweite Halbjahr in China besser ausfallen werde als das erste. "Der Trend geht in die richtige Richtung."

Roche stellt für 2026 weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein Wachstum des Kerngewinns je Aktie im hohen einstelligen Bereich in Aussicht. Die Krise im Nahen Osten hat Schinecker zufolge nur begrenzte Auswirkungen auf das Geschäft. Der Iran-Krieg habe zwar einen gewissen, aber handhabbaren Einfluss, sagte der Manager. Roche habe keine Zulieferer in der Region, weshalb die weltweite Produktion nicht beeinträchtigt sei. Die Lieferung von lebensrettenden Medikamenten und ⁠Diagnostika an Patienten in den Krisengebieten gestalte sich in der Kriegssituation jedoch schwieriger.