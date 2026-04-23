Starker Franken drückt Roche-Umsatz - Prognose bestätigt

Frankfurt, 23. ⁠Apr (Reuters) - Der starke Franken hat den Schweizer Pharmakonzern Roche im ersten Quartal gebremst. Der Umsatz sank um fünf Prozent auf 14,72 Milliarden Franken, wie das Basler Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Stärke der Schweizer Währung belastete die Erlöse erneut: Währungsbereinigt lag ‌das Wachstum bei sechs Prozent. Analysten hatten zuvor mit einem negativen Währungseffekt von bis zu zehn Prozent gerechnet. "Mit einem Verkaufswachstum von sechs Prozent zu konstanten ⁠Wechselkursen sind ⁠wir erfolgreich ins Jahr gestartet", sagte Konzernchef Thomas Schinecker. Roche bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2026.

Die Erlöse im Pharmageschäft stiegen zum Jahresauftakt währungsbereinigt um sieben Prozent. Medikamente wie das Asthmamittel Xolair und das Bluterpräparat Hemlibra waren die Wachstumstreiber. Roche treibt zudem die Entwicklung neuer Medikamente voran. Der Konzern habe nun ‌alle Daten zusammen, um die Zulassung für das ‌Multiple-Sklerose-Mittel Fenebrutinib zu beantragen, erklärte Schinecker. Auch bei Medikamenten gegen Fettleibigkeit beschleunige das Unternehmen nach positiven Studiendaten die Entwicklung.

Der Umsatz in der Diagnostiksparte wuchs währungsbereinigt um drei Prozent. Die ⁠Belastungen durch Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen schwächten sich dabei ab. Der Umsatzrückgang in ‌China habe im ersten Quartal nur noch ⁠im niedrigen zweistelligen Prozentbereich gelegen, nachdem das Geschäft dort im Vorjahr noch um rund 27 Prozent eingebrochen sei, sagte Schinecker. Er rechne damit, dass das zweite Halbjahr in China besser ausfallen werde als das erste. "Der ‌Trend geht in die richtige Richtung."

Roche ⁠stellt für 2026 weiterhin ein währungsbereinigtes ⁠Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein Wachstum des Kerngewinns je Aktie im hohen einstelligen Bereich in Aussicht. Die Krise im Nahen Osten hat Schinecker zufolge nur begrenzte Auswirkungen auf das Geschäft. Der Iran-Krieg habe zwar einen gewissen, aber handhabbaren Einfluss, sagte der Manager. Roche habe keine Zulieferer in der Region, weshalb die weltweite Produktion nicht beeinträchtigt sei. Die Lieferung von lebensrettenden Medikamenten und Diagnostika an Patienten in den Krisengebieten gestalte sich in der Kriegssituation ⁠jedoch teilweise schwieriger.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)