TAGESVORSCHAU: Termine am 23. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. April

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Volkswagen, Group China Investor Update 2026 07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz 07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call) 07:00 CHE: SGS, Q1-Umsatz 07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz 07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz 07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30) 07:00 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen 07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Man Group, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz 08:45 ITA: De Longhi, Hauptversammlung 09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung 10:00 DEU: Flatex, Q1-Analystenkonferenz 10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung 10:00 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung 10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung 10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung 10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung 12:00 GBR: BP, Hauptversammlung 12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen 12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen 12:30 USA: Honeywell, Q1-Zahlen 13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen 13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung 13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen 14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung 14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung 15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung 16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung 17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz 18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz 22:00 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen 22:00 USA: Intel, Q1-Zahlen 22:05 USA: Verisign, Q1-Zahlen 22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz USA: PG&E, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:00 KOR: BIP Q1/26 (vorab) 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 3/26 08:45 FRA: Geschäftsklima 4/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/26 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 3/26 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 3/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Strukturdaten zum Handwerk (Zahl der Unternehmen, Umsatz und Zahl tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2024 09:00 DEU: Konferenz der internationalen Luftverkehrsbranche «Capa Airline Leader Summit» Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER), Visit Berlin und die Industrie- und Handelskammern (IHK) Berlin und Cottbus veranstalten das Treffen. 09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover + 13.35 Carsten Maschmeyer, Keynote «Mut zur Zukunft - Gründergeist und KI als Schlüssel zur Technation Deutschland» 09:30 LUX: EuGH urteilt zu Corona-Hilfen für Lufthansa 10:00 DEU: Online-Pressegespräch ZEW und KfW: Sind Unternehmen, die stark in ihre Digitalisierung investieren, produktiver als andere? ZEW Mannheim und KfW Research stellen ihre gemeinsamen Analysen zu dieser Frage vor. Mit: Prof. Dr. Irene Bertschek, Leiterin des ZEW-Forschungsbereichs «Digitale Ökonomie« und Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. 10:00 DEU: Hybride Konferenz des Kreditversicherers «Coface» zu «Wirtschaft reloaded - Kurswechsel oder weiter so?», Mainz CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

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