Tesla fährt Produktion in Grünheide hoch – 1000 neue Jobs

Der US-Elektroautobauer Tesla erweitert seine Produktion in seinem Werk im brandenburgischen Grünheide und stockt dazu die Belegschaft auf. Bis Ende Juni sollten dort 1000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, teilte Tesla am Donnerstag mit. Die ersten Einstellungen seien für Mai geplant. ‌Ziel sei es, die Wochenproduktion ab dem dritten Quartal um rund ein Fünftel zu steigern. Werksleiter Andre Thierig sagte, damit würden pro Woche mehr als 6000 ⁠Fahrzeuge gebaut.

Zusätzlich ⁠sollen ungefähr 500 Leiharbeiter im Verlauf des Jahres fest übernommen werden. Derzeit beschäftigt Tesla in Grünheide rund 10.700 Mitarbeiter.

Model Y treibt Teslas Wachstum

Mit dem Ausbau der Produktion reagiere Tesla auf die höhere Nachfrage nach dem SUV Model Y. "Die Zulassungszahlen in den Märkten, die wir beliefern, sind im ersten Quartal deutlich angestiegen", sagte Thierig. Neben der Elektroautoförderung ‌etwa in Deutschland spielten dabei auch die höheren ‌Spritpreise eine Rolle. Nach Daten des Branchenverbandes ACEA setzte Tesla im ersten Quartal in Europa einschließlich Großbritanniens 78.336 Fahrzeuge ab, das sind 44,9 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Im ⁠ersten Quartal sei mit fast 62.000 produzierten Fahrzeugen ein Produktionsrekord in der Fabrik ‌in Grünheide erzielt worden, sagte Thierig.

Unabhängig davon ⁠sei mit der Suche nach mehreren Hundert neuen Mitarbeitern für die Batteriezellfertigung begonnen worden, die in der ersten Jahreshälfte 2027 starten solle, teilte das Unternehmen weiter mit. Sobald die Zellproduktion begonnen habe, sei das Werk ‌einzigartig, weil es an keinem anderen Autowerk ⁠in Europa alle Produktionsschritte von der ⁠Zelle bis zum Auto gebe, sagte Thierig.

Tesla baut in der Anlage seinen Bestseller Model Y. Derzeit laufen dort rund 5000 Autos pro Woche vom Band. Das Unternehmen selbst bezifferte die installierte Kapazität zuletzt auf mehr als 375.000 Fahrzeuge jährlich. Nach einem herben Einbruch vor Jahresfrist zieht der Absatz bei Tesla inzwischen wieder an. Im ersten Quartal setzte das Unternehmen weltweit 341.893 Fahrzeuge der Modelle 3 und Y ab, das sind sechs Prozent mehr als im ⁠Vorjahr.