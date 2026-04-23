Tesla stark, SK Hynix boomt, ServiceNow unter Druck

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Tesla: Margen zurück im Fokus

Bessere Zahlen als erwartet, steigende Profitabilität und neue Aussagen zu Robotaxi, Optimus und Berlin. Kommt jetzt neuer Schwung in die Story?

SK Hynix: KI-Nachfrage auf hohem Niveau

Der Speicherhersteller liefert außergewöhnliche Kennzahlen und sendet starke Signale für den gesamten AI-Infrastruktursektor. Was bedeutet das für Nvidia, Micron & Co.?

ServiceNow: Gute Zahlen, schwache Aktie

Umsatz und Ausblick überzeugen, trotzdem gibt die Aktie nach. Ist das nur eine Margenfrage oder steckt mehr dahinter?