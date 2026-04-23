Märkte heute
Tesla stark, SK Hynix boomt, ServiceNow unter Druck
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Deutsche Rohstoff AG, Infineon, ASML, Sk Hynix, Boeing, Vertiv, Ge Vernova, Lam Research, IBM, Tesla, ServiceNow.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Tesla: Margen zurück im Fokus
Bessere Zahlen als erwartet, steigende Profitabilität und neue Aussagen zu Robotaxi, Optimus und Berlin. Kommt jetzt neuer Schwung in die Story?
SK Hynix: KI-Nachfrage auf hohem Niveau
Der Speicherhersteller liefert außergewöhnliche Kennzahlen und sendet starke Signale für den gesamten AI-Infrastruktursektor. Was bedeutet das für Nvidia, Micron & Co.?
ServiceNow: Gute Zahlen, schwache Aktie
Umsatz und Ausblick überzeugen, trotzdem gibt die Aktie nach. Ist das nur eine Margenfrage oder steckt mehr dahinter?
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