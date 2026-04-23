Tesla will Mitarbeiterzahl in deutschem Werk aufstocken

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will die Zahl der Beschäftigten in seinem einzigen europäischen Autowerk in Grünheide bei Berlin kurzfristig um 1.000 aufstocken. Das teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mit. Damit würden dort 11.700 Menschen arbeiten. Tesla begründet die Steigerung mit gestiegener Nachfrage. Vor etwas mehr als zwei Jahren arbeiteten dort rund 12.400 Beschäftigte.

"Die Geschäftsführung der Gigafactory Berlin-Brandenburg hat heute bekanntgegeben, dass sie bis Ende Juni 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen wird, um die Wochenproduktion ab dem 3. Quartal um circa 20 Prozent zu steigern", erklärte Tesla. Erste Einstellungen seien schon ab Mai geplant. "Dies ist eine direkte Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach dem Model Y."

Hunderte neue Beschäftigte für Batteriezellfertigung geplant

Tesla will nach eigenen Angaben außerdem voraussichtlich rund 500 Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer im Laufe des Jahres in feste, unbefristete Arbeitsverhältnisse übernehmen. Unabhängig davon habe die Suche nach mehreren hundert neuen Beschäftigten für die Batteriezellfertigung begonnen, die in der ersten Jahreshälfte 2027 starten soll.

Die Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg öffnete vor rund vier Jahren. Tesla-Chef Elon Musk will die Fabrik massiv ausbauen und nach eigenen Angaben "wahrscheinlich den größten Fabrikkomplex in Europa daraus machen". Der Ausbau lag wegen der Marktlage bisher in Wartestellung.

US-Präsident Donald Trump hatte eine US-Steuervergünstigung auslaufen lassen. Danach fielen die weltweiten Auslieferungen von Tesla kräftig. Der Elektroautobauer setzt verstärkt auf Roboter und Robotaxis. Das Unternehmen rechnet damit, dass sein fortgeschrittenes Fahrassistenzsystem, das Fahrern weitgehend die Steuerung abnehmen soll, in den kommenden Monaten in der ganzen EU zugelassen wird./vr/DP/nas