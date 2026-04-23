Trading-Chance AUD/USD: Frisches Short-Signal

Rohstoff-Währung Australischer Dollar

Für Trader aufgrund von berechenbareren Prozessen und klareren Bewegungen lukrativer sind im Währungssektor besonders jene Währungen, die sogenannte Rohstoff-Währungen sind, sprich, in deren Wirtschaftsräumen in großem Maße Rohstoffe produziert und exportiert werden. Dabei ist auffällig, wie wir bereits in vorangegangenen Artikeln zum Australischen Dollar aufzeigten, dass die Saisonalität abschnittsweise stark mit dem Erntekalender korreliert. Im Vorfeld der Erntephasen (Harvest Season) wird die Währung typischerweise gekauft, um seitens der Käufer dieser Rohstoffe, Risiken zu hedgen. Sobald die physische Lieferung erfüllt ist, wird die Absicherung aufgelöst. Wir sehen in dem Kontext beispielsweise ab Anfang Mai häufig Schwäche im Kurs des Australischen Dollar. Umso interessanter wird es nahe und in diesem Abschnitt des Jahres, wenn wir Shortsignale erhalten.

Quelle: www.usda.gov

RW Predator: Ein Indikator, der wirklich funktioniert!

Die allermeisten Indikatoren haben nachweislich keinen statistischen Vorteil. Sie bilden zeitverzögert ab, was im Preis eines Marktes zuletzt passiert ist. Da Märkte mitunter schnell ihren Takt und auch die Richtung wechseln, generieren klassische Indikatoren ihre Signale zu oft unmittelbar, bevor der zu handelnde Trend vor seinem Ende steht. Unser RW Predator hebt sich davon ab und gelangt ganz anders zu seinen Signalen. Er misst die Struktur innerhalb der einzelnen Handelssitzungen und hat außergewöhnlich viele Signale mit hervorragendem Timing. Der Chart-Ausschnitt (siehe unten) für den Wechselkurs AUD/USD gibt hiervon einen Vorgeschmack. Dabei geht es nicht darum, bei jedem Signal riesige Trends abzugreifen, sondern ausgezeichnetes Einstiegs-Timing zu haben. In einigen Fällen kommt schnell Momentum in die Signal- und Handelsrichtung auf, woraus dann hochlukrative Trades resultieren, in anderen Fällen bleibt es lediglich eine Konsolidierung und ein moderater Konter. Die jüngsten Shortsignale brachten jeweils eine merkliche Korrektur im Kurs, die meist anderthalb bis zwei Wochen andauerte. Nun haben wir seit gestern ein frisches Signal Short, das in etwa auf dem aktuellen Kursniveau generiert worden ist. Entsprechend lautet unsere heutige Trading-Chance Short.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Bei drei Rohstoffen sind wir bereits in der Harvest-Season, für Reis und Baumwolle beginnt diese in einer Woche. Damit ist saisonal-zyklisch auch die Zeit gekommen, um auf der kurzen Seite Einstiege zu suchen. Passend dazu hat unser RW Predator gestern ein Signal generiert, so dass unsere heutige Chance Short auf AUD/USD lautet. Wir haben ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf AUD/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 0,7570 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 0,7153 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 16,28. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PF53CU.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 0,725 USD

Unterstützungen: 0,66 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf AUD/USD

Basiswert AUD/USD WKN PF53CU ISIN DE000PF53CU5 Basispreis 0,7570 USD K.O.-Schwelle 0,7570 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 16,28 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.