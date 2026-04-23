23. ⁠Apr (Reuters) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südostukrainische Stadt Dnipro sind nach Angaben der örtlichen Behörden in der ‌Nacht zum Donnerstag drei Menschen getötet worden. Zehn weitere Personen seien verletzt ⁠worden, ⁠darunter zwei Mädchen im Alter von neun und 14 Jahren, teilten die Behörden weiter mit. Der Angriff habe ein 13-stöckiges Wohnhaus teilweise ‌zerstört, erklärte der Rettungsdienst. ‌Brände hätten ein Verwaltungsgebäude, Autos und ein Geschäft beschädigt.

"Die Russen haben Drohnen ⁠auf ein Wohngebiet gelenkt, als die ‌Menschen und ihre ⁠Familien in ihren Betten schliefen", schrieb der Chef des Regionalrats von Dnipropetrowsk, Mykola Lukaschuk, auf dem ‌Kurznachrichtendienst Telegram. ⁠Von den Behörden veröffentlichte ⁠Fotos zeigten Löscharbeiten, ein Wohnhaus mit einem klaffenden Loch in der Mitte, zerstörte Balkone und zerborstene Fenster.

(Bericht von Ron Popeski und Anna Pruchnicka, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)