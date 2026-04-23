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UnitedHealth Group - Gap unterstreicht die Ambitionen

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HSBC Daily Trading

Gap unterstreicht die Ambitionen

Vor zwei Tagen im Vorfeld der Quartalszahlen hatten wir an dieser Stelle in Bezug auf die United Health-Aktie das dreimalige, erfolgreiche Testen der horizontalen Unterstützungen bei 250 USD sowie den Bruch des Abwärtstrends seit April 2025 (akt. bei 303,49 USD) und die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 318,08 USD) diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. April). Aus diesen charttechnischen Ausrufezeichen konnte der Titel lehrbuchmäßig Kapital schlagen. Im Tagesbereich entstand vorgestern eine große Aufwärtskurslücke bei 325,40/345,23 USD. Solche Gaps, die offen bleiben, stellen ein Signal der Stärke dar. Mit anderen Worten: Die beschriebene Kurslücke unterstreicht einerseits die „bullishen“ Erholungstendenzen und markiert andererseits unter Risikogesichtspunkten einen ersten wichtigen „support“. Das Januarhoch (357,87 USD) bzw. die Hochpunkte vom Herbst vergangenen Jahres bei rund 380 USD definieren nun die nächsten Anlaufziele. Oberhalb der zuletzt genannten Marke wäre die gesamte Kursentwicklung seit Mai 2025 als große Bodenbildung zu interpretieren – inklusive eines zusätzlichen Anschlusspotenzials von rund 130 USD.

UnitedHealth Group (Daily)

Chart UnitedHealth Group
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart UnitedHealth Group

Chart UnitedHealth Group
Quelle: LSEG, tradesignal²



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