Dax Chartanalyse 23.04.2026

Unterstützung um 24.000 Punkte im Fokus

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand24.80024.200
Dax-Unterstützung22.80023.900

Dax-Rückblick:

Der Dax geriet gestern Nachmittag und in der vergangenen Nacht im außerbörslichen Handel erneut unter kräftigen Verkaufsdruck. Der Grund - wie sollte es anders sein - der nach wie vor ungelöste Iran-Konflikt und erneut anziehende Rohölpreise.

Dax-Ausblick: 

Seit dem Wochenhoch um 24.600 Punkte hat der deutsche Leitindex im Stundenchart einen kurzfristigen Abwärtstrend ausgebildet. Die schwache Eröffnung heute morgen mit Kursen im Bereich um 24.000 Punkte wurde gekauft, der Vortagesschluss im Xetra-Dax konnte allerdings bislang nicht zurückerobert werden.

Der nächste größere Bewegungsschub dürfte bei einem Ausbruch aus der Spanne 24.000 bis 24.200 Punkte erfolgen. Die Richtung ist schwer zu prognostizieren - die Schlagzeilen aus dem Nahen Osten dominieren weiter das Geschehen. Das Chartbild spielt eine untergeordnete Rolle weiterhin.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU5PNA) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 23.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.669,35 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY9B01) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,97 (Stand: 23.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.448,51 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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