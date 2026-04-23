Unterstützung um 24.000 Punkte im Fokus

Dax-Widerstand 24.800 24.200 Dax-Unterstützung 22.800 23.900

Dax-Rückblick:

Der Dax geriet gestern Nachmittag und in der vergangenen Nacht im außerbörslichen Handel erneut unter kräftigen Verkaufsdruck. Der Grund - wie sollte es anders sein - der nach wie vor ungelöste Iran-Konflikt und erneut anziehende Rohölpreise.

Dax-Ausblick:

Seit dem Wochenhoch um 24.600 Punkte hat der deutsche Leitindex im Stundenchart einen kurzfristigen Abwärtstrend ausgebildet. Die schwache Eröffnung heute morgen mit Kursen im Bereich um 24.000 Punkte wurde gekauft, der Vortagesschluss im Xetra-Dax konnte allerdings bislang nicht zurückerobert werden.

Der nächste größere Bewegungsschub dürfte bei einem Ausbruch aus der Spanne 24.000 bis 24.200 Punkte erfolgen. Die Richtung ist schwer zu prognostizieren - die Schlagzeilen aus dem Nahen Osten dominieren weiter das Geschehen. Das Chartbild spielt eine untergeordnete Rolle weiterhin.