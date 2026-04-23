Renditebremse China - Volkswagen schraubt Erwartungen herunter

Berlin, 23. Apr (Reuters) - ⁠Das China-Geschäft wird für Europas größten Autobauer Volkswagen bis Ende des Jahrzehnts zur Renditebremse. Der für die Region zuständige VW-Vorstand Ralf Brandstätter sagte dem "Handelsblatt" vom Donnerstag, das Unternehmen rechne in der Volksrepublik mit einer Rendite von vier bis sechs Prozent. "Die Zeiten der Superrenditen sind vorbei", sagte Brandstätter. Die Volksrepublik dürfte damit vom Gewinnbringer zum Hemmschuh werden: Weltweit hat sich Volkswagen über alle Marken hinweg bis 2030 eine Gewinnmarge von acht ‌bis zehn Prozent vorgenommen.

Auch beim Absatz dämpfte Brandstätter die Erwartungen. Er stellte nun für 2030 einen Absatz von 3,2 Millionen Autos in China in Aussicht, statt 3,5 bis vier Millionen. Grund dafür ist die schwächere Entwicklung des chinesischen Marktes. "Es ist nicht auszuschließen, ⁠dass wir erstmals ⁠seit 2018 - die Coronapandemie ausgenommen - wieder einen rückläufigen Markt haben werden", sagte er.

Volkswagen war jahrzehntelang der dominierende Autobauer in China, wurde jedoch wie andere westliche Hersteller auch vom Aufstieg der heimischen Konkurrenz bei Elektroautos kalt erwischt. Brandstätter sprach von einer Sonderkonjunktur von den 90er-Jahren bis kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie 2020, in der deutsche Premiumhersteller sehr hohe Margen erzielen konnten. Doch diese Zeit ist vorbei. Volkswagen gehe jetzt nicht mehr davon aus, dass die Preise wieder stiegen oder der Wettbewerb nachlasse. "Ziel ist es, auch unter diesen Bedingungen nachhaltig ‌profitabel zu sein", sagte Brandstätter.

Um die Kosten in den Griff zu bekommen, hat ‌Volkswagen seine Produktionskapazitäten in China um 1,5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr reduziert. Seit 2023 seien fünf Werke verkauft, geschlossen oder umgewidmet worden, sagte Brandstätter. Die Zahl der Beschäftigten sei um 20.000 gesunken. Zudem setzt das Unternehmen seine Hoffnungen auf den Export. Dabei gehe es vor allem um Ausfuhren in ⁠die Länder, die von Europa aus nicht wirtschaftlich bedient werden könnten, wie etwa Usbekistan, Thailand oder Vietnam, sagte Brandstätter. Bis 2030 sollten ‌250.000 Fahrzeuge jährlich aus China ausgeführt werden. "Unsere starke Präsenz in China wird ⁠damit zunehmend zu einem globalen Wettbewerbsvorteil für den Konzern." Für Ausfuhren nach Europa gebe es derzeit keine Planung. Der Cupra Tavascan sei eine Ausnahme. VW produziert das Elektroauto in China für den europäischen Markt.

MARKTANTEIL DEUTSCHER AUTOBAUER BEI E-AUTOS MINIMAL

Boden gutmachen wollen die Wolfsburger nun mit einer Reihe neuer Modelle. VW-Chef Oliver Blume sagte bei der Vorstellung der Fahrzeuge, ‌diese seien ein entscheidender Meilenstein, um in China wieder an die Spitze ⁠zu fahren. Anfang des Jahres eroberte Volkswagen die Marktführerschaft ⁠in China wieder zurück, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren an BYD und Geely abgeben musste. Allerdings war dafür weniger die Stärke der Wolfsburger ausschlaggebend, sondern vielmehr der Einbruch bei der Elektro-Konkurrenz nach dem Auslaufen von E-Auto-Förderprogrammen. Experten gehen deswegen nicht davon aus, dass Volkswagen seine Position verteidigen kann.

In China sind Elektroautos schon jetzt die dominierende Antriebsform. Mehr als jedes zweite verkaufte Auto ist ein E-Auto oder ein Plug-In-Hybrid, der zusätzlich über einen Verbrennungsmotor verfügt. Europäische Autobauer spielen auf diesem Feld jedoch bislang kaum eine Rolle. Im gesamten ersten Quartal setzte Volkswagen in China lediglich 9400 Elektroautos ab, bei einem gesamten Fahrzeugabsatz in der Volksrepublik von fast 550.000 Stück. Ähnlich sieht es bei den anderen deutschen Herstellern BMW und Mercedes aus. Zusammen kommen die deutschen Autobauer auf ⁠einen Marktanteil bei Elektroautos von nur noch 1,6 Prozent, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Daten des Branchendienstes Marklines berichtete - so wenig wie nie zuvor.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)