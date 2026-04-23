Volkswagen senkt China Ziele

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Bis 20230 sollen Absatz und Rendite niedriger ausfallen



Volkswagen rechnet in China künftig mit geringeren Verkaufszahlen und passt seine Renditeziele nach unten an. VW-China-Chef Ralf Brandstätter sagte in einem Interview mit dem Handelsblatt, der Konzern plane für 2030 nur noch mit rund 3,2 Millionen Fahrzeugen in der Volksrepublik - statt bislang 3,5 bis 4 Millionen. Damit läge China weiterhin bei gut einem Drittel des weltweiten Absatzes, jedoch deutlich unter dem Niveau von 2019 mit 4,2 Millionen Einheiten. Im vergangenen Jahr sank der Absatz in China erneut um acht Prozent auf unter 2,7 Millionen Fahrzeuge. Auch bei der Profitabilität erwartet Volkswagen dauerhaft mehr Gegenwind: Margen von über zehn Prozent seien nicht mehr realistisch, Ziel seien vier bis sechs Prozent bis Ende des Jahrzehnts. Zudem hat VW seit 2023 die technischen Produktionskapazitäten in China um rund 1,5 Millionen Fahrzeuge reduziert, fünf Werke wurden verkauft, geschlossen oder umgewidmet. Konzernchef Oliver Blume kündigte zudem an, die globale Kapazität, um eine Million Fahrzeuge auf nachhaltig neun Millionen pro Jahr zu senken. Die laufende E-Auto-Offensive soll laut Brandstätter erst ab 2027 spürbar wirken. Die Volkswagen-Aktie notierte heute Nachmittag bei etwa 90 EUR.







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Quelle: HSBC





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