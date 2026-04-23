Verluste mit Aktien

Wann du auf Steuererstattungen hoffen kannst

onvista · Uhr

Das Bundesverfassungsgericht soll noch 2026 über eine wichtige Steuerfrage zu Aktien entscheiden. Kippt es die bisherige Regelung, kannst du Geld zurück bekommen. Was du dazu jetzt wissen musst.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
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Frau, die an Laptop arbeitet
Quelle: OnPoint/peopleimages.com

Seit Jahren ist in Deutschland strittig, ob du Aktienverluste steuerlich mit Gewinnen aus anderen Anlageklassen verrechnen darfst. Hast du beispielsweise mit Aktien Verluste und mit ETFs Gewinne erzielt, musst du deine ETF-Gewinne trotzdem voll versteuern. Die Verluste bei Aktien mindern deinen Gewinn also steuerlich nicht.

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