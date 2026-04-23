Wann du auf Steuererstattungen hoffen kannst

Seit Jahren ist in Deutschland strittig, ob du Aktienverluste steuerlich mit Gewinnen aus anderen Anlageklassen verrechnen darfst. Hast du beispielsweise mit Aktien Verluste und mit ETFs Gewinne erzielt, musst du deine ETF-Gewinne trotzdem voll versteuern. Die Verluste bei Aktien mindern deinen Gewinn also steuerlich nicht.

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