

EQS-Media / 23.04.2026 / 10:00 CET/CEST



Welttag des geistigen Eigentums: Ottobock baut Innovationsführerschaft aus.

Mit 2.110 Patenten, 22 Erstanmeldungen und 639 Patentfamilien ist Ottobock führend in Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskeletten.

Duderstadt, 23. April 2026





Patente entstehen nicht zufällig. Sie zeugen von systematischer Forschung, Innovationskraft und einer technologischen Führungsrolle. Ottobock zählt 2025 insgesamt 2.110 Patenten und 22 Erstanmeldungen. Die Schutzrechte konzentrieren sich insbesondere auf die drei Kernsegmente Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Damit zählt Ottobock zu den innovativsten Unternehmen in diesen Bereichen.

Arne Jörn, Chief Technology Officer von Ottobock, beschreibt die Rolle des IP‑Portfolios: „Patente sind für uns kein administrativer Prozess, sondern Ausdruck unserer Forschungslogik: Jedes Patent steht für unseren Anspruch, den technologischen Standard im MedTech-Sektor immer weiter zu denken. Wir entwickeln Systeme, die biomechanische Abläufe präzise abbilden und gleichzeitig intelligenter, adaptiver und verlässlicher machen. Damit folgen wir unserer Mission.“

Innovationskraft zwischen Mechanik, Sensorik und KI.

Die Patente von Ottobock konzentrieren sich auf Lösungen, die klassische Orthopädietechnik mit moderner Mechanik, Sensorik und algorithmischer Steuerung zusammenbringen. Prothesen und Orthesen werden zu smarten Bewegungsassistenten. Exoskelette profitieren von einer intelligenten Kraftverteilung in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen.

Arne Jörn verweist auf die integrative Forschungsstrategie: „Keine Technologie entsteht isoliert. Unsere Entwickler und Ingenieure arbeiten interdisziplinär – Biomechanik, Robotik, Werkstofftechnik und KI greifen ineinander.“ Aus dieser systemischen Forschung ergibt sich die Breite des Patentportfolios: Ottobock hält aktuell Patente in 639 Patentfamilien, was die Tiefe und Verzahnung der Innovationsarbeit sichtbar macht.

Im Fokus: Neues Schutzrecht beschleunigt die Mensch-Maschine-Interaktion von intelligenten Prothesen und Orthesen.

Stellvertretend für die Innovationskraft des MedTech-Champions steht ein besonderes Patent. US 12,494,278 B2 beschreibt ein Verfahren, das die Steuerung von mikroprozessorgesteuerten Beinprothesen und -orthesen erheblich verbessern wird: Grundlage bilden die Sensoren am Hilfsmittel, die Bewegungen, Position und Krafteinflüsse aufnehmen. Die gesammelten Daten werden von einem Algorithmus interpretiert. Dadurch erkennt dieser sogenannte Classifier, was der Anwendende tun möchte, wie z. B. Gehen, Sitzen, Fahrradfahren oder Treppensteigen. Die im computergesteuerten Hilfsmittel integrierte State Machine überführt schließlich die Nutzerintention in konkrete Bewegungsbefehle. Die Idee kombiniert die Stärken aus der Musterkennung sowie die Verarbeitung von Sensordaten für eine zuverlässige Bewegungssteuerung des Hilfsmittels. Damit ließen sich in Zukunft intelligente Beinprothesen und -orthesen noch schneller, genauer und sicherer nutzen, was wiederum den Nutzerkomfort erhöht.

Patente als Wettbewerbshebel.

Für Ottobock sind Schutzrechte ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Sie schaffen rechtliche Sicherheit für die Innovationen, sichern Investitionen in Forschung und Entwicklung und definieren die technologische Führungsposition im Markt.

„Nur wer frühzeitig seine Ideen schützt, kann langfristig gestalten“, so Arne Jörn. „Deshalb ist unsere Patentstrategie eng mit unserer Rolle als Innovationsführer verknüpft.“

Kontakt

Ottobock SE & Co. KGaA

Nadine Winter

Public Relations Managerin

Corporate Communications

Telefon +49 1511 888 3507

E-Mail nadine.winter@ottobock.de

Über Ottobock

Der börsennotierte, globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 400 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die Human Bionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt – wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.

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Emittent/Herausgeber: Ottobock SE & Co. KGaA

Schlagwort(e): Forschung/Technologie

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Ottobock SE & Co. KGaA Max-Näder-Straße 15 37115 Duderstadt Deutschland Telefon: +49 5527 848 - 0 E-Mail: info@ottobock.com Internet: https://corporate.ottobock.com ISIN: DE000BCK2223 WKN: BCK222 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate BSX; Wiener Börse EQS News ID: 2313540

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