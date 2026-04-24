AKTIE IM FOKUS: Weiterer Rekord bei Siemens Energy nach Zielerhöhungen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Aufstockung der Jahresziele haben die Aktien von Siemens Energy ihre Rekordrally am Freitag zunächst fortgesetzt. Im frühen Handel kletterten die Papiere der Bayern bis auf 191,66 Euro und gewannen dabei nochmals fast 5 Prozent hinzu. Der Schwung ebbte allerdings schnell ab, nachdem im Jahresverlauf mit 59 Prozent bereits das größte Plus aller Werte im Dax zu Buche stand.

Zahlreiche Analysten lobten die Eckdaten für das zweite Geschäftsquartal und stockten ihre Kursziele auf. Alexander Jones von der Bank of America zog sogar kräftig davon auf 250 Euro. Der Spezialist für Energietechnik drehe die Spannung weiter hoch, schrieb Jones. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen (bereinigtes Ebita) um bis zu 12 Prozent an und seine Cashflow-Prognose um bis zu 40 Prozent. Der Barmittelzufluss dürfte für höhere Aktienrückkäufe sorgen. Die endgültigen Quartalsergebnisse werden Mitte Mai vorgelegt.

Einige Experten sehen nach dem guten Lauf der Aktien aber kein Potenzial mehr oder sogar deutliche Rückschlagsrisiken. Wie Leon Mühlenbruch von MWB Research, der den "Superzyklus-Optimismus" schon für mehr als üppig eingepreist hält. Er zog sein Kursziel zwar auf 100 Euro nach, liegt damit aber fast 50 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau./ag/ajx/stk