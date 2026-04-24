Aktionärinnen und Aktionäre von Cembra stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrates zu

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Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Aktionärinnen und Aktionäre von Cembra stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrates zu

24.04.2026 / 16:10 CET/CEST

Zürich, 24. April 2026 – Die Generalversammlung 2026 von Cembra fand heute in Zürich statt. 395 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen an der Versammlung teil. Diese vertraten 16'161'408 Namenaktien (einschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretene Aktien) respektive 53.87% des ausgegebenen Aktienkapitals.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt: Franco Morra (Präsident), Marc Berg, Thomas Buess, Wanda Eriksen, Sandra Hauser und Susanne Klöss-Braekler.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten einer Dividende von CHF 4.60 pro Aktie zu. Dies entspricht einer Erhöhung von CHF 0.35 beziehungsweise 8.2% gegenüber dem Vorjahr. Zusätzlich wurde eine Sonderdividende von CHF 1.00 pro Aktie genehmigt, was eine Gesamtdividende von CHF 5.60 pro Aktie ergibt. Die Dividende wird am 30. April 2026 aus dem Bilanzgewinn ausbezahlt (Ex-Dividendendatum: 28. April 2026).

Die Generalversammlung stimmte auch allen anderen Traktanden zu, darunter dem Geschäftsbericht 2025, dem Nachhaltigkeitsbericht 2025 und dem Vergütungsbericht 2025.

Kontakt 
Medien:Nicole Bänninger, Head Corporate Communications
+41 44 439 85 12, media@cembra.ch
  
Investor Relations:Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability
+41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch
  
Wichtige Daten 
28. April 2026Ex-Dividendendatum
30. April 2026Ausschüttung Dividende
23. Juli 2026Publikation Halbjahresergebnis 2026 und Zwischenbericht

Über Cembra
Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von innovativen Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Die Produktepalette umfasst Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen und Sparprodukte.

In den Geschäftsbereichen Lending und Payments betreut Cembra über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeitende aus rund 40 Ländern. Cembra hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist in der ganzen Schweiz über verschiedene Standorte und Online-Vertriebskanäle sowie über Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.

Cembra ist seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Unternehmen wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt.

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Unternehmen:Cembra Money Bank AG
20 Bändliweg
8048 Zürich
Schweiz
Telefon:044 439 8111
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Valorennummer:A1W65V
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