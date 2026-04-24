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Alphabet: Mit neuen KI-Chips und Cloud-Milliarden zum unverzichtbaren Infrastruktur-Giganten

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Alphabet: Mit neuen KI-Chips und Cloud-Milliarden zum unverzichtbaren Infrastruktur-Giganten


Der Technologiegigant rüstet sich aktuell massiv für das nächste große Kapitel der digitalen Revolution und baut seine technologische Infrastruktur rasant aus. Beobachter des Marktes blicken gespannt auf diesen strategischen Wandel, der das Unternehmen weit über sein klassisches Suchmaschinengeschäft hinaus neu positioniert.

Frischer Wind im April und eine Milliardenoffensive

Der April 2026 steht bei Alphabet ganz im Zeichen weitreichender technologischer Vorstöße, die weit über das bekannte Werbegeschäft hinausgehen. Durch strategische Ankündigungen im laufenden Monat hat das Unternehmen eine völlig neue Generation von leistungsstarken Computerchips für künstliche Intelligenz, die sogenannten TPUs der achten Generation, in Aussicht gestellt. Gleichzeitig lenkte das Management die Aufmerksamkeit auf einen gigantischen Investitionsschub in das Cloud-Geschäft, in das in diesem Jahr mehr als die Hälfte aller konzernweiten Budgets für maschinelles Lernen fließen sollen. Um diese Entwicklungen wirtschaftlich schnell nutzbar zu machen, rief Alphabet im April zudem einen 750 Millionen US-Dollar schweren Fonds ins Leben, der externe Unternehmenspartner bei der Umsetzung neuartiger Softwarelösungen unterstützen soll. Für aufmerksame Beobachter ist dies ein klares Signal, dass der Konzern seine Vormachtstellung im hart umkämpften Technologiemarkt durch massive Investitionen in greifbare Infrastruktur zukunftssicher macht.




 
 

Endlos Turbo Long 217,6406 open end: Basiswert Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie

DU20RL
Quelle: DZ BANK: Geld 24.04. 14:06:27, Brief 24.04. 14:06:27
10,46 EUR 10,47 EUR 1,65% Basiswertkurs: Basiswertkurs: 337,75 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 23.04
Basispreis 217,6406 USD Knock-Out-Barriere 217,6406 USD
Hebel 2,77x Abstand zum Basispreis in % 35,56%
Abstand zum Knock-Out in % 35,56% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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