ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Adidas auf 245 Euro - 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 255 auf 245 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Mit Beginn des zweiten Quartals und der Fußball-WM im Sommer hätten Nike und Adidas ihre Produktinnovationen und Marketingaktivitäten deutlich verstärkt, schrieb Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktien beider Sportartikelhersteller seit Jahresbeginn gefallen und die Stimmung gedämpft sei, könnten eine starke WM-Performance und ein Umsatzanstieg sowie eine gesteigerte Markenbekanntheit das Interesse der Anleger wecken und zu einer Neubewertung in den nächsten Monaten führen./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:01 / UTC

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