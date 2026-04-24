ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Eni auf 28 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 27,50 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen zum ersten Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Ölkonzern seine Jahresziele und das Volumen für Aktienrückkäufe erhöht./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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