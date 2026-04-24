ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Intel auf 'Halten' und fairen Wert auf 80 Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Intel von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 36 auf 80 US-Dollar angehoben. Konzernchef Tan habe den Prozessorhersteller innerhalb eines Jahres aus seiner größten Krise geführt und auf einen profitablen Wachstumskurs zurück geführt, lobte Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese beeindruckende Leistung habe er dem Management in dieser Form nicht zugetraut./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:29 / MESZ
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickWall-Street-Anleger weiter vorsichtig - Texas Instruments überzeugtgestern, 12:28 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York: Kurse geraten unter Druck - Bericht über Machtkämpfe im Irangestern, 18:19 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste - Spekulationen über Iran-Machtkämpfegestern, 20:29 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Verlustverechnung bei AktienKritisches Urteil für Anleger: Warum du auf Steuererstattungen hoffen kannstgestern, 07:00 Uhr · onvista