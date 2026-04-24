ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' nach Zukauf und Eckzahlen

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen nach dem angekündigten Zukauf des deutschen Start-up Talon.One mit einem Kursziel von 1240 Euro auf "Buy" belassen. Die Berliner Softwarefirma sei der erste Zukauf des Zahlungsdienstleisters überhaupt, schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Adyen wolle so das Geschäft mit personalisierten Angeboten stärken, ohne die Zahlungsabwicklung zu verwässern. Zudem unterstütze der Kauf das Agentic-Commerce-Angebot. Mit Blick auf die Eckzahlen zum ersten Quartal erwartet Leitner, dass ein Nettoumsatzwachstum von 20 Prozent sowie die bestätigten Jahresziele am Freitag für einen Kursanstieg der Aktie sorgen sollten./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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