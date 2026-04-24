ANALYSE-FLASH: Jefferies nimmt Vossloh mit 'Hold' wieder auf - Ziel 76 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Vossloh beim Kursziel von 76 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Der Bahntechnikkonzern sei erwartungsgemäß schwächer ins Jahr gestartet, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Die Jahresziele seien allerdings bestätigt worden und die Auftragslage sei beruhigend bei einem rekordhohen Bestand. Piasta will zunächst aber an der Seitenlinie mehr Klarheit hinsichtlich der Margenentwicklung abwarten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------