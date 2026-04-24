Bayer hält sich Optionen für Konzernstruktur offen

Frankfurt, ⁠24. Apr (Reuters) - Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer hält sich eine mögliche Aufspaltung des Unternehmens weiter ‌offen. "Unser klarer Fokus liegt weiterhin auf der Bewältigung der aktuellen ⁠Herausforderungen ⁠des Unternehmens und der Umsetzung der strategischen Prioritäten", sagte Konzernchef Bill Anderson am Freitag auf der Hauptversammlung. "Gleichzeitig überprüfen wir ‌unser Portfolio kontinuierlich ‌im Rahmen der verantwortungsvollen Unternehmensführung, einschließlich kleinerer gezielter Desinvestitionen." Das ⁠Management sehe alle Divisionen als attraktive ‌Geschäfte mit ⁠starken Fundamentaldaten und langfristigem Wachstumspotenzial. "Dennoch bleiben wir, wie bereits kommuniziert, Optionen gegenüber grundsätzlich offen ‌und müssen ⁠sicherstellen, dass Bayer ⁠der beste Eigentümer ist", antwortete Anderson auf Nachfragen von Aktionären zu möglichen Strukturanpassungen.

(Bericht von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)