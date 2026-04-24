Bayer-Investoren machen Druck: 2026 wird das Jahr der Entscheidung

Frankfurt, 24. Apr (Reuters) - Nach ⁠ersten Erfolgen beim Konzernumbau fordern Investoren von Bayer nun spürbare finanzielle Fortschritte und ein Ende der juristischen Hängepartie in den USA. "Wir brauchen jetzt Margen statt Visionen. Wir wollen Erträge sehen, keine Werbeversprechen", forderte Janne Werning von der Fondsgesellschaft Union Investment am Freitag auf der Hauptversammlung. Zwar lobten die großen Aktionärsvertreter die bisherigen Fortschritte unter Vorstandschef Bill Anderson. Zugleich machten sie aber deutlich, dass die massiven Altlasten aus der Monsanto-Übernahme den Pharma- und Agrarkonzern weiter ‌belasten. Der Druck bleibt hoch: "2026 wird das Jahr der Entscheidung. Nicht nur für Bayer, sondern auch für Sie", erklärte Deka-Experte Ingo Speich. Der Leverkusener Konzern sei noch lange nicht über den Berg.

"Wir sind noch mitten in unserem Turnaround", warb Anderson, der seit knapp drei Jahren ⁠an der Spitze des ⁠Unternehmens steht, um Geduld. "Nach zwei Jahren ist kein Bereich bei Bayer mehr so, wie er war." Man habe große Fortschritte gemacht, sei aber noch lange nicht am Ziel, bekräftigte er. In den kommenden Monaten stünden wichtige Entscheidungen und Meilensteine an.

Im Fokus steht eine für Montag angesetzte Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Ein positives Urteil könnte Bayer einen Befreiungsschlag in der Klagewelle bringen, die der Konzern sich 2018 mit der 63 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto eingehandelt hatte. Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) betonte, wie stark die Altlasten ‌den Konzern lähmen: "Unser Cashflow fließt nicht in die Zukunft, wo er denn hingehört, sondern ‌er fließt in die Vergangenheit". Zur Beilegung der Glyphosat-Klagen treibt Bayer auch einen neuen Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar voran.

Finanzvorstand Wolfgang Nickl betonte, beide Wege seien unabhängig voneinander notwendig und verstärkten sich gegenseitig. Den erwarteten Mittelabfluss für Rechtsstreitigkeiten im Jahr 2026 bezifferte er auf rund fünf Milliarden Euro. Eine Finanzierung ⁠über neue Aktien schloss er aus: "Es gilt weiterhin, dass wir keine Kapitalerhöhung in Anspruch nehmen wollen." Die Kürzung der Dividende auf das gesetzliche ‌Minimum verteidigte er mit dem Ziel, die Bilanz zu stabilisieren.

INVESTOREN WOLLEN MEHR ALS ⁠KOSMETISCHE KORREKTUREN

Für die Investoren ist klar: Ein juristischer Befreiungsschlag allein reicht nicht. Speich betonte, daraus müsse zwingend eine Debatte über die Konzernstruktur folgen. "Wer über Jahre hinweg unter einer solchen Last steht, darf sich dann nach ersten Entlastungen nicht mit kosmetischen Anpassungen begnügen. Die juristischen Fortschritte allein schaffen noch keinen Wert." Deka fordere daher eine ergebnisoffene Prüfung der Konzernstruktur. Union Investment unterstützt hingegen ‌Andersons Kurs, eine Abspaltung der Sparte für rezeptfreie Medikamente (Consumer Health) vorerst zurückzustellen. "Bayer kann ⁠sich zusätzlich zum DSO-Programm keine weitere Selbstbeschäftigung mit Strukturfragen leisten – ⁠die PS müssen jetzt auf die Straße", sagte ESG-Experte Janne Werning.

DWS-Vertreter Hendrik Schmidt warnte vor einem schrittweisen Vorgehen bei möglichen Abspaltungen. "Eine Salamitaktik wie bei der Trennung von Covestro lehnen wir ab", sagte er. Sollten Geschäftsbereiche verselbstständigt werden, erwarte die DWS eine vollständige Platzierung sämtlicher Anteile in Deutschland. Anderson bekannte sich grundsätzlich zu allen drei Sparten, ließ sich aber Spielraum: "Wir sehen alle Divisionen als attraktive Geschäfte mit starken Fundamentaldaten und langfristigem Wachstumspotenzial", sagte er. "Dennoch bleiben wir, wie bereits kommuniziert, Optionen gegenüber grundsätzlich offen." Entscheidend sei, ob der Konzern der beste Eigentümer für die jeweiligen Geschäfte sei.

Seit Beginn der Neuausrichtung fielen bei Bayer rund 14.000 Stellen weg, allein im vergangenen Jahr waren es gut 4700. Den leidgeprüften Investoren hat Anderson wiederholt versichert, die Rechtsstreitigkeiten, die den Konzern seit Jahren schwer belasten, bis Ende 2026 deutlich eindämmen zu wollen. ⁠Trotz der Kritik wollten Deka, DWS und Union Investment den Vorstand in diesem Jahr wieder entlasten. Zustimmung kam auch von den einflussreichen Stimmrechtsberatern ISS und Glass Lewis.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)