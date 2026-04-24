Bundesrat macht Weg für Tankrabatt frei - Länder fordern mehr

Berlin, 24. ⁠Apr (Reuters) - Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat am Freitag den Weg für einen befristeten Tankrabatt von etwa 17 Cent pro Liter freigemacht. Damit wird die Energiesteuer ‌ab dem 1. Mai für zwei Monate gesenkt. In der Länderkammer wurde die Maßnahme begrüßt, zugleich aber ⁠als nicht ⁠ausreichend kritisiert.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bezeichnete die hohen Spritpreise als Folge des Iran-Krieges als Bedrohung für Wirtschaft sowie gesellschaftlichen Zusammenhalt und forderte zusätzlich eine Abschöpfung sogenannter Übergewinne von Mineralölkonzernen. Sein Kollege aus Sachsen-Anhalt, Sven ‌Schulze (CDU), verteidigte die Maßnahme als "genau ‌den richtigen Weg" gegen eine "Arroganz" gegenüber Pendlern im ländlichen Raum und verlangte ein scharfes Vorgehen des Kartellamts gegen Mitnahmeeffekte.

Thüringens ⁠Regierungschef Mario Voigt (CDU) würdigte die schnelle Reaktion der Bundesregierung ‌als wichtiges Zeichen der Handlungsfähigkeit, ⁠mahnte aber eine verlässliche Perspektive über die zwei Monate hinaus an. Kritischer äußerte sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Sie nannte die Entlastung "längst überfällig", warf ‌der Bundesregierung Zögern vor ⁠und forderte gezielte Hilfen ⁠etwa für Speditionen.

Konkret wird die Energiesteuer auf Benzin und Diesel vom 1. Mai bis zum 30. Juni 2026 gesenkt. Dies soll an der Zapfsäule zu einer Entlastung von brutto rund 17 Cent pro Liter führen. Das Volumen der Maßnahme beträgt rund 1,6 Milliarden Euro.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Elke ⁠Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)