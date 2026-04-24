CNBC: Microsoft plant erstmals freiwilliges Abfindungsprogramm für Mitarbeiter

23. ⁠Apr (Reuters) - Der US-Softwareriese Microsoft plant einem Medienbericht zufolge erstmals in seiner 51-jährigen Geschichte ein freiwilliges ‌Abfindungsprogramm für Mitarbeiter. Das einmalige Vorruhestandsprogramm stehe US-Mitarbeitern auf der ⁠Ebene ⁠des Senior Director und darunter offen, deren Alter und Dienstjahre zusammen 70 oder mehr ergeben, berichtete der US-Sender ‌CNBC am Donnerstag unter ‌Berufung auf ein internes Memo. "Wir hoffen, dass dieses Programm den ⁠Berechtigten die Wahl gibt, diesen ‌nächsten Schritt zu ⁠ihren eigenen Bedingungen zu gehen, und zwar mit großzügiger Unterstützung des Unternehmens", zitierte ‌CNBC Microsoft-Personalchefin Amy ⁠Coleman aus dem Memo, ⁠das der TV-Sender einsehen konnte.

Microsoft lehnte auf Reuters-Anfrage eine Stellungnahme ab.

(Bericht von Juby Babu, geschrieben von Ralf BanserRedigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an die ⁠Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)