Dax dürfte niedriger starten - SAP im Fokus

Frankfurt, ⁠24. Apr (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten. Die ins Stocken geratenen Friedensverhandlungen zwischen den USA und ‌dem Iran setzten den Börsen zuletzt zu. Der deutsche Leitindex ging am Donnerstag 0,2 Prozent ⁠tiefer bei ⁠24.155 Punkten aus dem Handel. An der Wall Street ging es ebenfalls bergab.

Der Iran-Krieg dürfte auch die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen weiter drücken. Für den Ifo-Geschäftsklimaindex ‌im April erwarten die von ‌der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen einen Rückgang - und zwar auf 85,5 Punkte, nach 86,4 Zählern im März. ⁠Bei den Unternehmen lädt Bayer zur Hauptversammlung. Vorstandschef ‌Bill Anderson dürfte die ⁠Aktionäre auf einen noch langen Weg bei der Neuausrichtung des Leverkusener Konzerns einstellen. Auch Merck KGaA steht seinen Aktionären am Freitag ‌Rede und Antwort.

In ⁠den Fokus rückt auch ⁠SAP: Der Walldorfer Softwarekonzern hat den Rückgang der Wachstumsraten in seiner wichtigen Cloud-Sparte im abgelaufenen Quartal vorerst gestoppt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.155,45

EuroStoxx50 5.894,73

EuroStoxx50-Future 5.853,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 49.310,32 -0,4%

Nasdaq

S&P 500 7.108,40 -0,4%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 59.605,73 +0,8%

Shanghai 4.069,37 -0,6%

Hang Seng 25.862,61 -0,2%

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)