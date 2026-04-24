Dax dürfte schwächer starten – Ölpreis dämpft Stimmung
Bei weiter hohen Ölpreisen dürften die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig agieren. Der Broker IG taxiert den Dax etwa eine Stunde vor dem regulären Xetra-Start 0,4 Prozent niedriger auf 24.070 Punkte. Damit bliebe er zwar über dem Vortagestief von 23.991 Punkten, würde aber das bisherige Wochenminus von gut zwei Prozent wieder ausweiten.
Gute Resultate von SAP dürften derweil die Anleger etwas beruhigen. SAP ist mit einem Abschlag von rund einem Drittel mit Abstand schwächster Dax-Wert 2026.
US-Märkte schließen mit leichten Verlusten
Nach den jüngsten Rekordmarken einiger Indizes war die Luft am Donnerstag vorerst raus. Die Anleger sind vorsichtig, weil die Waffenruhe im Iran-Krieg auf der Kippe steht. Im Verlauf belastete ein Bericht über Machtkämpfe im Iran, doch die Situation blieb unklar. Bei Technologiewerten stand die Berichtssaison im Mittelpunkt - mit Licht in der Chipbranche und Schatten im Softwaresektor.
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Donnerstag mit einem Minus von rund 0,4 Prozent auf 49.310 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um rund 0,5 Prozent auf 26.782 Zähler und der marktbreite S&P 500 stieg um 1,2 Prozent auf 7.108 Punkte.
Asiens Märkte geben etwas nach
An den meisten asiatischen Börsen ging es am Freitag abwärts. Nach starkem Wochenstart mussten auch hier die meisten Indizes Federn lassen. Anders der japanische Nikkei, der wieder auf sein Jahreshoch vom Vortag zusteuert.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|59.640
|+ 0,75 Prozent
|Hang Seng
|25.915
|- 0,95 Prozent
|CSI 300
|4.758
|- 0,59 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|125,24
|- 0,10 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|3,03
|+ 0,027Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,33
|+ 0,007 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1678
|- 0,04 Prozent
|Dollar in Yen
|159,78
|+ 0,04 Prozent
|Euro in Yen
|186,60
|+ 0,01 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
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(mit Material von dpa-AFX)
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