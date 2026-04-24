Dax dürfte schwächer starten – Ölpreis dämpft Stimmung

Bei weiter hohen Ölpreisen dürften die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig agieren. Der Broker IG taxiert den Dax etwa eine Stunde vor dem regulären Xetra-Start 0,4 Prozent niedriger auf 24.070 Punkte. Damit bliebe er zwar über dem Vortagestief von 23.991 Punkten, würde aber das bisherige Wochenminus von gut zwei Prozent wieder ausweiten.

Gute Resultate von SAP dürften derweil die Anleger etwas beruhigen. SAP ist mit einem Abschlag von rund einem Drittel mit Abstand schwächster Dax-Wert 2026.

US-Märkte schließen mit leichten Verlusten

Nach den jüngsten Rekordmarken einiger Indizes war die Luft am Donnerstag vorerst raus. Die Anleger sind vorsichtig, weil die Waffenruhe im Iran-Krieg auf der Kippe steht. Im Verlauf belastete ein Bericht über Machtkämpfe im Iran, doch die Situation blieb unklar. Bei Technologiewerten stand die Berichtssaison im Mittelpunkt - mit Licht in der Chipbranche und Schatten im Softwaresektor.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Donnerstag mit einem Minus von rund 0,4 Prozent auf 49.310 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um rund 0,5 Prozent auf 26.782 Zähler und der marktbreite S&P 500 stieg um 1,2 Prozent auf 7.108 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.310 - 0,36 Prozent S&P 500 7.108 - 0,41 Prozent Nasdaq 26.782 - 0,57 Prozent

Asiens Märkte geben etwas nach

An den meisten asiatischen Börsen ging es am Freitag abwärts. Nach starkem Wochenstart mussten auch hier die meisten Indizes Federn lassen. Anders der japanische Nikkei, der wieder auf sein Jahreshoch vom Vortag zusteuert.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 59.640 + 0,75 Prozent Hang Seng 25.915 - 0,95 Prozent CSI 300 4.758 - 0,59 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,24 - 0,10 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,03 + 0,027Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,33 + 0,007 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1678 - 0,04 Prozent Dollar in Yen 159,78 + 0,04 Prozent Euro in Yen 186,60 + 0,01 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 105,94 USD + 0,87 USD WTI 96,37 USD + 0,52 USD

Umstufungen von Aktien

JEFFERIES NIMMT VOSSLOH MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 76 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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