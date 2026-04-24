DAX stabilisiert sich zum Wochenschluss
Der DAX zeigt sich zum Wochenschluss nahezu unverändert und stabilisiert sich nach den Verlusten der vergangenen Tage. Auch der Euro Stoxx 50 handelt nur leicht höher. Von den US‑Börsen kommen vorbörslich überwiegend uneinheitliche Signale. Während der Nasdaq 100 im Plus notiert, zeigt sich der Dow Jones leicht negativ. In Asien zeigte sich der Nikkei 225 hingegen klar fester und verzeichnete zum Handelsschluss spürbare Zugewinne.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht weiterhin der deutlich erhöhte Ölpreis, der von der ungelösten Eskalation im Nahen Osten getrieben wird. Die stockenden Gespräche zwischen den USA und dem Iran halten die Risikoprämie im Energiesektor hoch; zusätzliche US-Militärpräsenz in der Region verschärft die Unsicherheit. Zudem richtet sich der Blick nach Deutschland: Heute wird das ifo-Geschäftsklima für April veröffentlicht, ein wichtiger Stimmungstest für die heimische Wirtschaft und potenzieller Impulsgeber für den späten Handel.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
SAP verzeichnet zum Handelsstart eine kräftige Aufwärtsbewegung. Auslöser sind besser als erwartete Kennzahlen aus dem Cloudgeschäft; insbesondere der hohe Auftragsbestand für die kommenden zwölf Monate sorgt nach dem jüngsten Kursrücksetzer für Erleichterung am Markt. Die Aktie profitiert zudem von erhöhtem Handelsvolumen nach den Zahlen.
Auch Siemens Energy steht klar im Fokus. Die Papiere legen spürbar zu, nachdem der Konzern nach einem starken ersten Geschäftshalbjahr optimistischer auf das Gesamtjahr blickt. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Energietechnik und Netzinfrastruktur treibt die Fantasie – das Papier bleibt eines der lebhaftesten im Leitindex.
Im Nebenwertebereich sorgt Atoss Software für Aufmerksamkeit. Die Aktie springt deutlich an, nachdem das Unternehmen seine Margenziele angehoben hat. Ein solider Jahresauftakt und höhere Erwartungen für den weiteren Verlauf des Jahres befeuern die Nachfrage, was sich in ungewöhnlich hohen Umsätzen widerspiegelt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UN5A7N
|11,25
|25216,18852 Punkte
|22,31
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2ZSA
|21,14
|26238,207104 Punkte
|11,63
|Open End
|Silber
|Bull
|UN668C
|8,91
|64,955876 USD
|7,22
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WHE
|10,93
|23111,37961 Punkte
|22,22
|Open End
|SAP SE
|Bull
|UN73XB
|4,45
|104,668719 EUR
|3,31
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.04.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|TSMC LtD ADR
|Call
|UN0N1K
|8,38
|300,00 USD
|3,22
|17.06.2026
|DAX®
|Put
|UN74D2
|4,36
|23400,00 Punkte
|17,85
|12.06.2026
|Salesforce Inc.
|Call
|UN6NPE
|0,83
|188,00 USD
|17,79
|17.06.2026
|Dell Technologies Inc.
|Call
|UN6SJQ
|6,13
|160,00 USD
|2,41
|16.12.2026
|Halliburton Company
|Call
|UN06FC
|5,88
|35,00 USD
|4,25
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.04.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UN2HU7
|1,07
|25765,164247 Punkte
|15
|Open End
|SAP SE
|Long
|UN3ZEF
|4,59
|105,545892 EUR
|4
|Open End
|Siemens Energy AG
|Long
|UN4L2T
|11,69
|146,267617 EUR
|5
|Open End
|SAP SE
|Long
|HD9UER
|1,51
|93,820284 EUR
|3
|Open End
|Siemens Energy AG
|Long
|UN4L2T
|11,69
|146,267617 EUR
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.04.2026; 10:00 Uhr;
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