Dax startet kaum verändert - SAP nach Zahlen im Aufwind

Frankfurt, 24. ⁠Apr (Reuters) - Der Dax ist zum Handelsstart am Freitag kaum vom Fleck gekommen. Der deutsche Leitindex notierte mit 24.173 Punkten 0,1 Prozent höher. Für Zurückhaltung sorgte die ungewisse Lage in Nahost. "Die Verhandlungen zwischen den USA und dem ‌Iran bleiben eine unübersichtliche Hängepartie", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Gestützt wurde der Markt durch eine erfreuliche Quartalsbilanz von SAP. Der Walldorfer ⁠Softwarekonzern hat ⁠den Rückgang der Wachstumsraten in seiner wichtigen Cloud-Sparte vorerst gestoppt. Die Aktien gewannen im Dax in der Spitze 6,3 Prozent.

Der Quartalsbericht von SAP liege in mehreren Kategorien über den Erwartungen – "und das ist umso erstaunlicher, wenn man die unsicheren makroökonomischen und geopolitischen Rahmenbedingungen sowie den Umbruch ‌betrachtet, der derzeit im Softwaresektor stattfindet", kommentierte ‌Jochen Stanzl von der Consorsbank. Die Papiere von Dax-Schwergewicht Siemens Energy drehten nach einem anfänglichen Plus von fast fünf Prozent ins Minus. Sie fielen trotz ⁠einer höheren Umsatz- und Gewinnprognose für 2025/26 um 0,8 Prozent. Ein Händler ‌führte dies auf Gewinnmitnahmen zurück.

Im Fokus ⁠stand neben der an Fahrt gewinnenden Berichtssaison auch die fragile Waffenruhe in Nahost. US-Präsident Donald Trump hatte die seit dem 8. April geltende Feuerpause mit dem Iran zuletzt auf unbestimmte Zeit ‌verlängert, um weitere Gespräche zu ermöglichen. ⁠Momentan ist jedoch ungewiss, ob und ⁠wann die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran wieder aufgenommen werden. Der Preis für das Nordseeöl Brent lag weiterhin über 100 Dollar je Fass.

Der Iran-Krieg dürfte auch die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen weiter drücken. Für den am Vormittag anstehenden Ifo-Geschäftsklimaindex im April erwarten die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen einen Rückgang - und zwar auf 85,5 Punkte, nach 86,4 Zählern im März.

(Bericht ⁠von: Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)