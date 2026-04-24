Dax startet mit Gewinnen – SAP gleicht Ölsorgen aus

Bei weiter hohen Ölpreisen bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende auf der Hut. Kräftige Kursgewinne für SAP nach gut aufgenommenen Quartalszahlen des Softwareherstellers stützen am Freitag den Dax, der wenige Minuten nach dem Xetra-Auftakt knapp im Plus stand bei 24.169 Punkten.

Am Vortag hatte der deutsche Leitindex zeitweise unter 24.000 Punkten notiert und den vierten Tag nacheinander im Minus geschlossen. Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell ein Verlust von 2,2 Prozent ab.

Der MDax mit den mittelgroßen Werten sank am Freitag um 0,61 Prozent auf 30.664 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent nach unten.

Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent bleibt mit um die 106 US-Dollar je Fass auf dem höchsten Niveau seit Anfang April. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Irans zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf. Inzwischen befindet sich ein dritter Flugzeugträger im Nahen Osten.

SAP-Zahlen sorgen für kräftiges Plus

Europas größter Softwarehersteller SAP hat mit überraschend guten Quartalszahlen am Freitag die Laune der Anleger aufgehellt. Die Aktien des bisher schwächsten Dax-Wertes des laufenden Jahres erholten sich in den ersten Handelsminuten um knapp sieben Prozent. Bei einem Kurs von 149,88 beträgt das Jahresminus nur noch knapp 28 Prozent.

Die Experten sahen in ihren ersten Reaktionen vor allem den aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartenden Umsatz (current cloud backlog - CCB) als positive Überraschung.

Analysten wie Toby Ogg von JPMorgan und Charles Brennan von Jefferies machten anlässlich der positiven Überraschung des ersten Quartals auch noch einmal die jüngsten Aussagen des Konzernchefs Christian Klein in der "Financial Times" zum Thema.

Viele Anleger dürften sich darüber angesichts nun nahezu unveränderter Jahresziele noch einmal wundern, so Brennan. Ob es nämlich notwendig gewesen sei, die KI-Situation mit dem Cloud-Wandel zu vergleichen und die Investoren auf kurzfristige Belastungen zugunsten langfristiger Erfolge einzustellen. Unter dem Strich dürfte der Quartalsbericht aber helfen, verlorenen Boden gutzumachen, so der Jefferies-Experte.

Siemens Energy

Nach einer Aufstockung der Jahresziele setzen die Aktien von Siemens Energy ihre Rekordrally am Freitag fort. In den ersten Handelsminuten stieg die Aktie auf knapp 185 Euro. Damit wuchs das Jahresplus des besten Dax-Wertes 2026 auf rund 62 Prozent an.

Analysten lobten die Eckdaten der Bayern für das zweite Geschäftsquartal. Alexander Jones von der Bank of America zog sein Kursziel sogar bereits kräftig an auf 250 Euro. Der Spezialist für Energietechnik drehe die Spannung weiter hoch, schrieb Jones. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen (bereinigtes EBITA) um bis zu 12 Prozent an und seine Cashflow-Prognose um bis zu 40 Prozent. Der Barmittelzufluss dürfte für höhere Aktienrückkäufe sorgen. Die endgültigen Quartalsergebnisse werden Mitte Mai vorgelegt.

(Mit Material von dpa-afx)

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